سحر كريم الخميرة والنشا على البشرة من أول استخدام

سحر كريم الخميرة والنشا، تعتبر الخميرة والنشا اختراع عجيب لتفتيح الوجه والمناطق الحساسة ولن أحد يتخيل هذا الكريم السحري يعمل بهذه السرعة، حيث تم انتشار هذه الطريقة في مصر والسعودية ولبنان ودول الخليج والوطن العربي، حيث يتكون هذا الكريم من مواد طبيعية حيث يعمل على التخلص من اسمرار الوجه والايدي والمناطق الحساسة، ويحتوي كريم الخميرة والنشا السحري على العديد من الفيتامينات والمعادن التي تحتاجها البشرة وتساهم في معالجة التجاعيد ونضارة الوجه، ومن الشائع بين الناس المستحضرات الصناعية وهى تضر البشرة ولكن هذا الكريم طبيعي ونتائجه فائقة الخيال، ومن السهل عمله بالمنزل وبتكلفة قليلة لا تضاهي جزء بسيط من الكريمات المصنعة والموجود بالأسواق، وسوف نتعرف على طريقة عمل سحر كريم الخميرة والنشا للبشرة ومعالجتها ومن أول مرة من خلال موقع ثقفني، ونتمنى بأن تنال الطريقة رضاكم.

مكونات عمل سحر كريم الخميرة والنشا لبشرة فائقة البياض

سوف نتحدث على مكونات عمل كريم الخميرة والنشا المعجزة وبمكوناته الطبيعية وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من الخميرة البيرة.

150 جرام من نشا الذرة.

ملعقة صغيرة من جل الصبار.

خمس نقط من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

طريقة الأعداد والتحضير

سوف نتعرف في الخطوات التالية على طريقة إعداد وتحضير الخميرة والنشا بخطوات مضمونة وسريعة وهى كالآتي:-