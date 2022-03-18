سادة وبالشيكولاته.. أسهل طريقة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت بمكونات اقتصادية 100%

طريقة عمل الحلاوة الطحينية، الحلاوة الطحينية من أكثر الأطعمة التي يحبها الأطفال بشدة ويرغبون في تناولها بشكل يومي خاصة خلال وجبة الإفطار، فهي مفيدة جداً لأجسامهم الصغيرة من خلال دورها في تنشيط الدورة الدموية وتعزيز الشعور بالطاقة والنشاط والحيوية والقدرة على التركيز واللعب، ولأن هناك بعض الأنواع من الحلاوة الطحينية التي تحتوي على مواد ضارة ومواد حافظة في تحضيرها، يمكن لكل أم أن تقوم بنفسها بعمل الحلاوة الطحينية في المنزل وذلك من خلال اتباعها الخطوات البسيطة التالية.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية

هناك عدة طرق مختلفة ونكهات كثيرة لعمل الحلاوة الطحينية في البيت، وفيما يلي مكونات وخطوات عمل الحلاوة الطحينية حسب الطريقة التي تتبعها الشيف وخبيرة التغذية الشهيرة سالي فؤاد:

المكونات

كوب من بودرة الحليب من نيدو.

كوب من بودرة السكر الناعم.

نصف كوب من الطحينية.

ذرة ملح.

نصف كوب من مكسرات الفستق الحلبي المجروش.

نصف كوب من حبات البندق المحمص.

خطوات تحضير الحلاوة الطحينية

إحضار وعاء زجاجي متوسط الحجم ويخلط فيه بودرة الحليب والسكر.

إضافة الطحينية والملح ثم تمزج المكونات مع بعضها جيداً للحصول على قوام متماسك وناعم.

تحضير قالب مستطيل الشكل ثم يفرد فيه ورقة من الزبدة ويسكب فيها نصف مزيج الحلاوة الطحينية.

وضع نصف كمية المكسرات في المنتصف ثم يسكب فوقها باقي خليط الطحينة.

إضافة باقي كمية المكسرات فوق الطحينة بطريقة الضغط.

إدخال القالب الثلاجة لمدة يوم كامل لكي تتماسك جيداً ثم تقدم مع الخبز المحمص.

طريقة عمل الحلاوة الطحينية بالشوكولاته

المكونات

كوب من بودرة اللبن الناعمة.

كوب من بودرة السكر الأبيض.

كوب من الطحينة البيضاء.

نصف كوب من بودرة الكاكاو.

نصف كوب من مكسرات البندق المحمص.

خطوات التحضير