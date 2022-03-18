نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك كوب سكر تعالي اقولك طريقة عمل حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا فرن أحلي مليون مرة من المحلات في المقال التالي
بكوب سكر عمل حلوي الجيلاتين بدون نشا ولا بيض ، هناك العديد من الحلويات التي يفضلها الأطفال ومن أكثر هذه الحلويات هي حلوي الجيلاتين التي تتميز بألوانها المتعددة أطعمتها المختلفة وهذا ما يدفع الأطفال الي شراء حلوي الجيلاتين بكثرة ومع احتوائها مواد حافظة تسبب العديد من الأضرار الصحية ولذلك يبحث الكثير من ربات البيوت عن طريقة لعمل حلوي الجيلاتين في البيت بسهولة بمكونات بسيطة دون الحاجة الي استخدام اي نشا او بيض, وخلال هذا المقال سنعرض طريقة إعداد حلوي الجيلاتي للأطفال بسهولة في البيت.
مقادير عمل حلوي الجيلاتين
- معلقة جيلاتين.
- معلقة عسل نحل.
- كوب سكر.
- عصير ليمونة.
- ألوان صحية للطعام.
- نصف كوب ماء.
كيفية إعداد حلوي الجيلاتين في البيت دون نشا أو بيض
- يتم وضع السكر مع الماء ويقلب كل منهم معًا حتى يذوب السكر ويرفع الخليط على النار حتى يغلي.
- يضاف عصير الليمون الي الخليط ويقلب ويوضع عليها معلقة الجيلاتين وتقلب حتى يذوب الجيلاتين تماما.
- تضاف معلقة العسل على الخليط مع تحريك الخليط حتى تصبح المكونات متجانسة.
- يوضع كل جزء من الخليط في إناء ويضاف لكل جزء لون طعام مختلف ويقلب جيدا.
- يصب خليط الجيلاتين في قوالب من السيليكون بأشكال مختلفة حسب الرغبة, وتوضع في الثلاجة حتى تتماسك.
- يتم إفراغ حلوي الجيلاتين ويوضع في اناء به سكر أبيض ليغطي بطبقة خفيفة منه, وتقدم حلوي الجيلاتين.
ماهي أهمية تناول الجيلاتين, وماهي أضراره
يحتوي الجيلاتين على نسبة كبيرة من البروتين والأحماض الأمينية والتي تساعد في زيادة نمو أنسجة الجسم, وبه العديد من المعادن مثل النحاس والبوتاسيم وهما من العناصر المعروفة بأهميتها الكبيرة للجسم.
- يحتوي على العديد من الالياف المغذية التي تملأ المعدة وتساعد في التخلص من الوزن الزائد.
- يساعد في تقليل تكسر الأظافر ويزيد من قوتها ويساعد في تغذية البشرة والشعر ويقلل من تساقط الشعر.
- الجيلاتين عبارة عن مادة عضوية في الغالب ما يتم استخراجها بشكل خاطئ سواء كان مصدرها نباتي او حيواني وهذا يجعل الجيلاتين من المواد التي تعرض الجسم للسرطان.
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