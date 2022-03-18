طريقة عمل كريم زيت اللوز الحلو لتفتيح البشرة وترطيبها وإزالة التجاعيد

كريم زيت اللوز الحلو من أفضل الكريمات الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة وترطيبها بشكل رائع وإزالة التجاعيد وتأخير ظهور علامات الشيخوخة المبكرة، حيث يحارب الشوارد الحرة التي تسبب الشيخوخة، ويقضي على التصبغات الجلدية ويوحد لون البشرة، وتستطيع أي سيدة تحضيره بالمنزل بكل سهولة وبتكلفة زهيدة جدًا، بدلاً من شراء الكريمات المصنعة من محلات التجميل والصيدليات، والتي تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة عند استخدامها لفترات طويلة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل كريم زيت اللوز الحلو بالمنزل.

مكونات عمل كريم زيت اللوز الحلو

يحتوي هذا الكريم على مكونات طبيعية مفيدة جدًا للبشرة وهى كما يلي:-

٤ ملاعق كبيرة ماء ورد.

٥ ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

١٠ ملاعق كبيرة من الشمع الأبيض.

٥ قطرات من خل التفاح.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكي يا سيدتي طريقة تحضير كريم زيت اللوز الحلو في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة وهى كما يأتي:-

نحضر وعاء ونضع به الشمع الأبيض مع زيت اللوز، ثم نقوم بتذويبهم على النار. نقوم بإضافة خل التفاح، وماء الورد إلي المزيج السابق. نقلب جميع المكونات مع بعضها البعض جيدًا حتى نحصل على خليط كريمي الشكل. نحضر علبة فارغة نظيفة، ثم نضع بها الكريم ونغلقها بشكل جيد لحين الاستخدام. نقوم بدهن البشرة يوميًا بقليل من كريم زيت اللوز الحلو حتى نحصل على بشرة نظيفة وبيضاء وخالية من التجاعيد والشوائب وناعمة جدًا.

فوائد كريم زيت اللوز الحلو للبشرة

هناك العديد من الفوائد التي يحتوي عليها هذا النوع من الكريمات وهى كما يلي:-