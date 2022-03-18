بدون رجيم حبة قبل النوم معجزة لتخسيس الكرش والبطن بسرعة الصاروخ هتخسي 20 كيلو في شهر

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عمر شويل - جدة حبة قبل النوم تخسيس البطن والأرداف في ٣ أيام ، زيادة الوزن من المشاكل الشائعة لدي الكثير من الأشخاص وخاصة في حالة تراكم نسبة كبيرة من الدهون في منطقة البطن, وتتراكم الدهون في الجسم بسبب العديد من العادات الخاطئة, ويبحث الكثير من أصحاب هذه المشكلة عن طريقة مشروب طبيعي يمكن استخدامه في التخلص من البطن والارداف دون الحاجة الي استخدام أي أدوية تخسيس او اتباع نظام غذائي شاق, او أداء أي تمارين رياضية, وخلال السطور التالية سنعرض طريقة التخلص من دهون الكرش والارداف بحبة سحرية في البيت تنسف اي دهون خلال ثلاث أيام.

كيفية التخلص من دهون البطن والأرداف بقشر الرمان

قشر الرمان من أفضل المكونات التي يتم استخدامها للتخلص من الدهون الزائدة في الجسم, ويعمل على تحويل الجسم لماكينة لنسف الدهون وتحويل الجسم الي جسم ممشوق ورياضي ولا يحتوي على اي دهون, ومن أهم مميزاتها أنها تسد الشهية وخاصة في الليل وبالتالي يقل معدل تناول الطعام, ويتم تحضير وصفة قشور الرمان السحرية كالتالي:-

يتم تنظيف قشور الرمان جيدا وتجفف في الشمس ويتم طحنها.

يتم وضع معلقة من قشر الرمان البودر ويضاف عليها معلقة كمون سادة.

يضاف على الخليط ليمونة مقطعة شرائح وويوضع كمية من الزنجبيل الطازج.

يتم وضع كوب ماء على المكونات ويغطي الخليط جيد ويترك ساعتين على الأقل.

يتم تناول هذا المشروب في الليل قبل النوم وفي الصباح, وبعد ثلاث ايام سيتم فقدان الوزن

ماهي أفضل المشروبات الطبيعية للتخلص من دهون الكرش والأرداف

مشروب الشاي الاخضر مع النعناع من أقوي المشروبات التي تساعد في التخلص من الدهون الموجودة في الجسم, حيث انها تحتوي على العديد من العناصر التي تحفز عملية الحرق في الجسم, ويمكن الحرص على تناوله على الأقل ثلاث مرات في اليوم.