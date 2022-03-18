طريقة عمل الطاجين التونسي بحشوات مختلفة وشهية

من الأكلات المشهورة بالمطبخ التونسي الطاجين بجميع حشواته، حيث أنه يعد كوجبة رئيسة شعبية بدولة تونس، حيث تشبه أكلة العجة المصرية مع أختلاف بعض المكونات والأضافات، ولكن الشكل النهائي لهم واحد، وفي الآونة الأخيرة تبادلت المطابخ العربية أكلات البعض، تعلمي أكلات جديدة ومختلفة وحضريها لعائلتك، لكي تكسري روتين الأكلات التقليدية.

طريقة عمل الطاجين التونسي بحشوات مختلفة شهية ولذيذة

وتعد وجبة غذائية متكاملة، حيث تحتوي على البروتين والألياف الغذائية، والخضروات المليئة بالعناصر الغذائية المفيدة، والخضرة الطازجة، يمكن تقدمها بالأجبان، أو الدجاج، أو اللحم، الخضروات، الزيتون.

طريقة عمل الطاجين التونسي بالدجاج

المكونات

صدر دجاجة مقطع مكعبات متوسطة.

حبات بطاطس متوسطة.

ثلاث فصوص ثوم صحيح.

بصلة متوسطة مفرومة ناعم.

ست بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

مكعبات جبنة نستو.

نصف كوب جبن موزاريلا.

ملعقة صغيرة كركم.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملح حسب الرغبة.

نصف حزمة بقدونس مفروم.

زيت نباتي.

طريقة التحضير

نغسل قطع الدجاج جيداً وتصفي، ثم نضع حلة عميقة على النار.

نضيف ملعقتان كبيرة من الزيت، ثم نضيف صدور الدجاج ونشوحها.

نضيف فصوص الثوم والكركم ونقلبهم جيداً ثم نتركها على النار.

نصب ربع كوب من الماء ونتركها لمدة خمس دقائق، نضيف كوبان من الماء الساخن.

نترك الصدور لمدة ربع ساعة أخرى حتي يتم نضجها، نرفعها من النار.

نسكب الصدور في وعاء عميق ثم نقشر حبات البطاطس ونبشرها.

نضيف التوابل والملح والبقدونس المفروم، الجبن النستو، الموز يلا.

نكسر حبات البيض، ونقلبهم جيداً، ندهن الطاجن بالزيت.

صبي الخليط وضعيه بالفرن لمدة ساعة الأ ربع، ثم قدميه ساخن.

قدمي بجانبه الخبز البلدي والسلطات المفضلة لكي ولعائلتك.

طريقة عمل الطاجين التونسي باللحم المفرومة

المكونات

نصف كيلو لحم مفروم.

بصلة كبيرة مفرومة.

حبتان بطاطس مقشرة ومقطع مكعبات صغيرة.

حزمة بقدونس مفرومة.

ثماني حبات بيض.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

حبة فلفل حار مقطعة حلقات رفيعة.

ملعقتان صغيرة ملح.

خمس شرائح جبنة شيدر.

كوب جبن كريمي.

ربع كوب جبن موزريلا.

طريقة التحضير