طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها فى البيت بأسرار أشهر المطاعم

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طريقة عمل الكبسة بالفراخ، الكبسة بالدجاج من الأكلات الرائعة المقدمة من المطبخ الخليجي وتعد ضمن الأطباق الرئيسية الفخمة التي تقدم على المائدة العربية عادة فى العزومات والمناسبات المختلفة لأنها من الأطباق الغنية الشهية التي يتم إعدادها بالأرز البسمتى والدجاج أو الفراخ والتوابل المختلفة التي تضفي لها نكهة ورائحة لا مثيل لها، كما يمكن إضافة إليها بعض الخضروات لتصبح وجبة متكاملة العناصر الغذائية، فإليك خطوات تحضير الكبسة الخليجية بطعمها الأصلي وتوابلها الرائعة بأسهل الطرق. طريقة عمل الكبسة بالدجاج مقادير الكبسة بالفراخ: فرخة مقطعة.

أرز بسمتى.

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي.

ملعقة كبيرة زبدة.

بصلة مفرومة وناعمة.

2 حبة طماطم مفرومة.

2 حبة جزر مبشور.

ملعقة كبيرة ثوم مفروم.

لومى.

فلفل حار مقطع .

أعواد قرفة.

عيدان قرنفل.

ورق الغار.

2 ملعقة كبيرة بهارات كبسة.

ملعقة صغيرة كارى.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة صغيرة كركم.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

نصف كوب زبيب (حسب الرغبة).

2 ملعقة معجون طماطم. خطوات تحضير كبسة الدجاج احضري قدر على النار ضعي به الزيت والزبدة وانتظري حتى يتم تسخينهم جيدا ثم أضيفي البصل المفروم وقلبيه حتى يذبل.

أضيفي الثوم المفروم مع التقليب قليلا ثم أضيفي الفلفل الحار وعودين من القرفة ولومي والقليل من أعواد القرنفل وورق الغار واستمرى فى التقليب حتى تتحمص البهارات ويأخذ البصل رائحتها.

أضيفي كافة البهارات المطحونة وقلبي جميع البهارات معا وانتظري قليلا ثم أضيفي الطماطم المفرومة والجزر المبشور والزبيب ومعجون الطماطم وقلبي جميع المكونات جيدا واتركي الخلطة حتى تتسبك.

أضيفي بعد ذلك قطع الدجاج إلى الخلطة وقلبيها جيدا حتى تتشرب بجميع التوابل ثم غطى القدر واتركي الدجاج لمدة عشر دقائق.

أضيفي ماء ساخن إلى القدر بحيث تغمر الماء الدجاج واتركيها على نار متوسطة حتى تنضج.

ابدئي فى تجهيز الأرز البسمتى عن طريق غسله جيدا ويترك منقوع فى الماء لمدة نصف ساعة ثم صفيه جيدا.

اضبطي عيار ماء التتبيلة بحيث يكون لكل كوب من الأرز كوب ونصف من المرقة فيمكنك تزويد ماء تتبيلة الدجاج إذا احتاجت إلى ذلك.

ضعي الأرز فى ماء التتبيلة واضبطي الملح وأضيفي ملعقة كبيرة من بهارات الكبسة ولومي وعودين من القرفة وربع ملعقة صغيرة من الكركم ومكعب مرقة دجاج وقلبي الأرز مع التتبيلة جيدا ثم اتركيه على نار هادئة حتى ينضج.

قدمى الأرز بعد ذلك فى أطباق التقديم ثم ضعي عليها الدجاج ويمكنك تزينه ببعض المكسرات والبقدونس على الوجه. عمر شويل - جدة طريقة عمل كبسة الدجاج على أصولها فى البيت بأسرار أشهر المطاعم - ثقفني

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