ضعي زيت الزيتون على الموز ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك

الشعر هو جزء من أجزاء الإنسان التي تحتاج إلى تغذية حتى تصل إليها الفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها المحافظة على الشعر وتغذية الشعر بطريقة صحيحة حتى يصل له جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يكون في حاجة لها وذلك من خلال بعض المكونات الطبيعية الفعلي ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم استخدامها على الشعر تساعد هذه الطريقة على ‏العناية بالشعر وزيادة كثافة الشعر وفروة الشعر و العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الخليط وهذا الخليط الخليط الموز وزيت الزيتون وهو يعد من الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الشعر.

‏مكونات خليط الموز وزيت الزيتون

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هذا الخليط لا يحتاج إلى الكثير من المكونات يكفي فقط باستخدام زيت الزيتون والموز لأن هذه المكونات مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر وبالتالي لا يحتاج الشعر ‏إلى أي مكونات أخرى والمقادير التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط هي :

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

وموزة مهروسة

ويمكن زيادة هذه المكونات بناء على كثافة الشعر.

ضعي زيت الزيتون على الموز

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فيما يلي سنتحدث عن طريقة استخدام زيت الزيتون والموز على الشعر و الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الخليط:

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