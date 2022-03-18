نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضعي زيت الزيتون على الموز ومش هتصدقي النتيجة ندمت أني معرفتهاش من زمان فكرة مش هتخطر على بالك في المقال التالي
الشعر هو جزء من أجزاء الإنسان التي تحتاج إلى تغذية حتى تصل إليها الفيتامينات والمعادن التي تحتاج إليها و خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يمكن من خلالها المحافظة على الشعر وتغذية الشعر بطريقة صحيحة حتى يصل له جميع الفيتامينات والعناصر الغذائية التي يكون في حاجة لها وذلك من خلال بعض المكونات الطبيعية الفعلي ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقها يتم استخدامها على الشعر تساعد هذه الطريقة على العناية بالشعر وزيادة كثافة الشعر وفروة الشعر و العديد من الفوائد الأخرى التي يمكن الحصول عليها من خلال استخدام هذا الخليط وهذا الخليط الخليط الموز وزيت الزيتون وهو يعد من الطرق الفعالة التي يمكن من خلالها الحفاظ على صحة الشعر.
مكونات خليط الموز وزيت الزيتون
هذا الخليط لا يحتاج إلى الكثير من المكونات يكفي فقط باستخدام زيت الزيتون والموز لأن هذه المكونات مليئة بالعناصر الغذائية المفيدة للشعر وبالتالي لا يحتاج الشعر إلى أي مكونات أخرى والمقادير التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد هذا الخليط هي :
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون
- وموزة مهروسة
- ويمكن زيادة هذه المكونات بناء على كثافة الشعر.
ضعي زيت الزيتون على الموز
فيما يلي سنتحدث عن طريقة استخدام زيت الزيتون والموز على الشعر و الفوائد التي يمكن الحصول عليها من خلال هذا الخليط:
- نضع قطعة من الموز المهروس ونضيف له ملعقة من زيت الزيتون ونبدأ في تحريك هذه المكونات حتى يتكون لنا كريم من الموز وزيت الزيتون بعد ذلك يتم توزيع هذا الكريم على جميع أجزاء الشعر واهم جزء لابد أن يصل له هذا الكريم هو فروة الشعر التي لابد من العناية والاهتمام بها حتى يكون لها مظهر جيد وصحى.
- بعد ذلك يترك هذا الخليط على فروة الرأس لمدة ساعة تقريبا ثم يتم غسل الرأس جيدا و التخلص من جميع آثار الخليط باستخدام الماء.
- يمكن تكرار هذا الخليط أسبوعيًا حتى نحصل على نتيجة واضحة على الشعر وهذا سيكون سهلا لأن الخليط تتكون من مكونات بسيطة
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