أسرع طريقة لتحضير كبسة الفراخ على الطريقة الاصلية بمكونات بسيطة بطعم ورائحة لا مثيل لها

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طريقة تحضير كبسة الفراخ على الطريقة الأصلية، تسعى الأمهات وربات البيوت دائما على تحضير وصفات و أطباق جديدة لكي يقدمونه إلى الطعام و يغيرون عن الطرق المعتادة، وهناك العديد من الأطباق الخليجية الشهية واللذيذة و لكن يعد طبق الكبسة بالفراخ من أكثر الاطباق المميزة جداً ويتم تحضيرها بطريقتين باللحم والفراخ ولكننا حرصنا اليوم على تقديم طريقة تحضير كبسة الفراخ وهذا لأنها من الأطباق المغذية و الاقتصادية جداً. مقادير كبسة الفراخ دجاجة مقطعة إلى 4 قطع.

3 أكواب أرز بسمتى مغسول.

ربع كوب زبيب.

2 بصلة مفرومة.

ملعقتين معجون طماطم.

2 ثمرة طماطم مهروسة.

2 ملعقة زيت كبيرة.

ملعقة سمن.

ملعقة صغيرة بهارات كبسة.

ليمونة مجففة.

نصف ملعقة كزبرة جافة مطحونة.

رشة كمون.

ملعقة صغيرة من الكركم.

4 حبّات من الحبهان.

رشة قرنفل مطحون.

2 ورق لورا.

عود قرفة.

ملح.

فلفل أسود. طريقة عمل الكبسة الفراخ في البداية نقوم بوضع وعاء كبير على نار متوسطة و نضيف السمن والزيت ونتركهم حتى يسخن الوعاء.

بعد ذلك نضيف البصل المفروم ونقلبه حتى يذبل ويتغير لونه إلى اللون الذهبي.

نضيف قطع الدجاج على البصل ونقوم بتقليبها حتى يتغير لون قطع الفراخ و تأخذ لون ذهبي.

نقوم بوضع معجون الطماطم و قطع المكعبات المهروسة ونقلبهم مع بعضهم.

بعد ذلك نضيف الحبهان و الكركم و الكمون و الكزبرة بهارات الكبسة و عود القرفة و ورق لورل.

نقلب كافة هذه المكونات جيدًا مع بعضهم ثم نضيف الملح عليها.

ثم نقوم بإضافة 2 كوب من الماء المغلي على قطع الدجاج ونقوم بتغطيه الوعاء و تهدأ النار ونترك الدجاج حتى يتم تسوية قطع الدجاج ¾ تسوية.

في بولة صغيرة نضع نصف ملعقة من الكركم وملعقة من الزيت.

نرفع قطع الدجاج من مرقة الدجاج و نقوم برصها في صينية بالفرشاة نقوم بتوزيع خليط الكركم عليه لكي تأخذ لون ذهبي مميز.

ثم نقوم بوضع صينية الدجاج في فرن على درجة حرارة 200 درجة لمدة 20 دقيقة حتى تأخذ لون الشوي.

بعد ذلك نقوم بوضع إناء على النار و نقوم بوضع القليل من الزيت ونضيف الأرز البسمتي ونقلبه مع الزيت.

ثم نضيف مرقة الفراخ التي تم إعدادها ونضيف الزبيب و الليمون المجفف والملح والفلفل الأسود.

نظبط معيار الماء للأرز.

نقلب هذه المكونات مع بعضهم ونتركه حتى يغلى ويتشرب الأرز من المرقة.

نهدأ النار على الأرز ونغطيه ونتركه حتى يكتمل تسويته.

بعد ذلك نقوم بوضع الأرز في طبق التقديم و على وجه قطع الفراخ ويقدم بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة أسرع طريقة لتحضير كبسة الفراخ على الطريقة الاصلية بمكونات بسيطة بطعم ورائحة لا مثيل لها - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أسرع طريقة لتحضير كبسة الفراخ على الطريقة الاصلية بمكونات بسيطة بطعم ورائحة لا مثيل لها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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