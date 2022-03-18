نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري شكشوكة البيض بالخضروات اللذيذة بخطوات بسيطة في المقال التالي
يعتبر البيض من المكونات الأساسية في المطبخ والمنزل ولا يمكن الاستغناء عنه فهو غني بالفيتامينات والكالسيوم المفيد لصحة الأفراد وكذلك الأطفال في سن التنشئة حتى يتم تغذيتهم بالطريقة الصحيحة، وعادةً ما يتم تحضير البيض اما مسلوق أو مقلي فلا يتم التغيير بشكل كبير في طرق تحضير البيض التقليدية كما يوجد استخدامات متعددة للبيض استخدام البيض في الكيك والمعجنات وغيرها من المكونات، ويدخل البيض في طريقة تحضير الشكشوكة التي تعتبر مزيج من الخضروات المختلفة مثل الطماطم والفلفل وغيرهم من التوابل بالإضافة إلى البيض وهي ما تسمى الشكشوكة التي تعتبر منتشرة لدى الكثير من الأفراد ويتم تحضيرها على مائدة الإفطار وتعتبر سهلة التحضير لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها عبر هذا المقال.
طريقة تحضير الشكشوكة بالبيض
يعتبر البروتين مصدر هام للجسم ويتمثل ذلك في كثير من المكونات من اللحوم والدجاج وفي حين عدم توافر المنتجات خاصه أن أسعارها قبل تعتبر مناسبة للجميع وفي حين الرغبة في تغذية الجسم بشكل صحيح يمكنك اللجوء إلى البيض فهو المكون اقتصادي متاح لدى الجميع ويتميز بسعر معتدل وفي ذات الوقت يمكن استخدامه.
مكونات التحضير:
- عدد أربع بيضات.
- ثمره واحدة من الطماطم المقطعة.
- ملعقتين من الزيت النباتي النقي.
- ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- اثنين من ثمرة البصل الناعم.
- رشة ملح.
- فص من الثوم المقطع.
طريقة التحضير:
- الخطوة الأولى نقوم بتحضير مقلاة متوسطة الحجم ويوضع فيها الزيت حتى يسخن أولاً ثم إضافة البصل المفروم الناعم وتقليبه في الزيت حتى يصبح ذهبي فاتح.
- إضافة باقي المكونات من التوابل ثم الثوم المقطع، يتم تحضير وطماطم مقطعة إلى قطع صغيرة وإضافتها إلى المكونات فى المقلاة ووضع الملح ونتركها حتى تنضج المكونات.
- في تلك الخطوة عندما يتم نضج الطماطم والمكونات السابقة هي وضع المكون الأساسي البيض بشكل تدريجي ويتم التقليب، ثم إضافة الخضروات من الفلفل المقطع.
- بعد مرور دقيقتين يتم وضع البقدونس المفروم ونتركه على النار حتى تنضج الشكشوكة وبعد ذلك يتم تقديمها ساخنة وطازجة.
فوائد الشكشوكة المنزلية بالبيض:
- يعتبر إضافة مكون البيض من المكونات التي تحتوي على البروتين لذلك فهى تمد الجسم بالكمية اللازمه له.
- تعتبر وجبة الشكشوكة بالبيض من الوجبات التي تعتبر دسمة نوعاً ما بسبب احتوائها على الكثير من المكونات.
- يعتبر إضافة البيض إلي الخضروات يفيد الجهاز المناعي.
- تعتبر وجبة مناسبة في حين الرغبة في زيادة الوزن بسبب احتوائها على السعرات الحرارية التي تعمل على زيادة الوزن.
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