نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتبطلي تعمليها.. ضعي ملعقتين من هذا المكون السحري على الكيك وقولي وداعاً لفشل وهبوط الكيك في المقال التالي
الكيك من الحلويات المفضلة لدي الكثير كما أنه من الوجبات اللذيذة التي يمكن استخدامها للأطفال في المدارس, وعادة ما يتم تحضير الكيك في الشتاء بشكل أكبر, ويواجه الكثير دائما عند عمل الكيك من فشل الوصفة ويكون لونها غامق وتهبط, ويرجع ذلك بسبب خطوات خاطئة يتم اتباعها عند أعداد الكيك, ويبحث الكثير عن الطريقة الصحيحة لعمل الكيك في البيت بحيث تكون طرية وهشة وخلال السطور التالية سنعرض طريقة إعداد الكيك في البيت بسهولة بحث تكون طرية وهشة مثل القطن بمعلقة واحدة سحرية.
ماهي مقادير عمل الكيك في البيت
- كوبان دقيق.
- كوب زبادي.
- كوب سكر.
- كوب زيت.
- معلقة بيكنج بودر.
- معلقة خل.
- معلقة فانيليا.
- معلقة نشا.
- ثلاث حبات بيض.
كيفية إعداد الكيك في البيت بطريقة صحيح
الكيك من الوصفات السهلة السريعة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة, وتتمثل في الآتي:-
- يتم وضع كوب الزبادي في الخلاط ويوضع علي كوب السكر وثلاث حبات البيض, ويخلط المكونات جيدا حتى يتجانسا ويذوب السكر, ويجب الحرص على أن تكون المكونات كلها في نفس حرارة الجو.
- يضاف على الخليط السائل الزيت بالتدريج والفانيليا ويقلب كل منهم جتى يتجانس الخليط.
- يتم وضع الدقيق مع النشا والبيكنج بودر ويضاف عليهم رشة من الملح ويقلب كل منهم, وبعد ذلك يتم نخل الخليط جيدا مرتين على الاقل وهي من أهم الخطوات التي تجعل قوام الكيك خفيف وهش.
- يتم وضع الخليط السائل على خليط الدقيق ببطئ وبالتدريج مع التقليب بشكل مستمر حتى لا يتكون أي تكتل في الكيك وبعد ذلك يوضع الخليط في الثلاجة نصف ساعة.
- يصب الكيك في القالب المبطن بالزبدة والدقيق ويجب افراغ اي هواء موجود في الخليط.
- بعد أن يتم تسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة يتم وضع الكيك في الفرن ولا يتم فتح الفرن عليها الا بعد ساعة إلا ربع, وبعد ذلك يتم وضع عود خشبي في الكيك في حالة كان نظيف هذا دليل على تمام نضج الكيك.
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