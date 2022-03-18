مش هتبطلي تعمليها.. ضعي ملعقتين من هذا المكون السحري على الكيك وقولي وداعاً لفشل وهبوط الكيك

الكيك من الحلويات المفضلة لدي الكثير كما أنه من الوجبات اللذيذة التي يمكن استخدامها للأطفال في المدارس, وعادة ما يتم تحضير الكيك في الشتاء بشكل أكبر, ويواجه الكثير دائما عند عمل الكيك من فشل الوصفة ويكون لونها غامق وتهبط, ويرجع ذلك بسبب خطوات خاطئة يتم اتباعها عند أعداد الكيك, ويبحث الكثير عن الطريقة الصحيحة لعمل الكيك في البيت بحيث تكون طرية وهشة وخلال السطور التالية سنعرض طريقة إعداد الكيك في البيت بسهولة بحث تكون طرية وهشة مثل القطن بمعلقة واحدة سحرية.

ماهي مقادير عمل الكيك في البيت

كوبان دقيق.

كوب زبادي.

كوب سكر.

كوب زيت.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة خل.

معلقة فانيليا.

معلقة نشا.

ثلاث حبات بيض.

كيفية إعداد الكيك في البيت بطريقة صحيح

الكيك من الوصفات السهلة السريعة التي يمكن تحضيرها بخطوات سهلة وسريعة, وتتمثل في الآتي:-