نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة تماماً والطعم لا يقاوم في المقال التالي

تعد الكيكه من المخبوزات الرائعة التى تتواجد دائما فى كل منزل، وهى تقدم مع الشاى للضيوف وتقدم ايضا كوجبه افطار او عشاء خفيفه مع الحليب، يمكن تحضير الكيكه بالبرتقال او الحليب ويمكن ايضا تحضيرها بالشيكولاته والصوص المفضل لديكم، واليوم نقدم لكم طريقة عمل الكيكه. طريقة عمل الكيكة في المنزل المكونات ٢ ونصف كوب من الدقيق الابيض المنخول.

كوب من الحليب السائل.

نصف كوب من الزيت النباتى.

كوب من السكر الابيض.

عدد ٤بيضات.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

نصف معلقة صغيرة من الفانيليا. للوجه صوص شيكولاته.

مكسرات مجروشة. طريقة التحضير فى وعاء الخلاط الكهربائى نضع السكر والزيت والحليب والبيض ونخفقهم بشكل جيد حتى نحصل على قوام كريمى.

نضف الى الخليط الفانيليا ونخفقهم مرة اخرى.

فى وعاء عميق نقوم بنخل الدقيق مع البيكنج بودر حتى يتجانسو.

نسكب الخليط الكريمى على الدقيق المنخول.

نخلط المكونات ببطئ مع بعضها بواسطة المضرب اليدوى حتى لا تتكاتل.

نحضر صينية متوسطة الحجم وندهنها بقليل من الزيت النباتى.

نفرغ محتويات الكيكة فى الصينية.

ندخل الصينية فى الفرن على درجة حرارة ١٨٠درجة لمدة ٣٠ دقيقه.

نقوم باختبار الكيكه بواسطة غرز السكينة فيها.

عند التاكد من تسوية الكيكة نخرجها من الفرن وتترك حتى تبرد.

تقطع الكيكه وترص فى وعاء التقديم.

يضاف الى وجهها صوص الشيكولاته والقليل من المكسرات المجروشة.

للحصول على كيكة هشه وعالية القوام يجب عدم فتح الفرن عليها نهائيا قبل نصف ساعه من وقت تسويتها.

يجب اختيار نوع جيد من البيكنج بودر حتى يساعد فى الحفاظ على الكيكة من الهبوط. طريقة تحضير صوص الشيكولاته المكونات ٤ معالق كبيرة من الكاكاو المحلى.

٣ معالق من الزبدة.

كوب من الحليب السائل. الطريقة فى وعاء عميق نضع الزبدة مع الكاكاو المحلى ونقوم بالتقليب بشكل جيد حتى تذوب الزبدة تماما.

عند تجانس الكاكاو مع الزبدة نضف اليهم الحليب السائل مع التقليب المستمر حتى نحصل على القوام المطلوب.

نرفع صوص الشيكولاته من على النار ويترك حتى يهدئ قليلا من الحرارة.

يضاف صوص الشيكولاته على وجه الكيكه مع القليل من المكسرات المجروشة.

يمكن حفظ صوص الشيكولاته فى زجاجة محكومة الغلق فى الثلاجه لمدة اسبوع. عمر شويل - جدة طريقة عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة تماماً والطعم لا يقاوم - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل الكيكة بصوص الشيكولاتة وبخطوات سهلة وبسيطة وغير مكلفة تماماً والطعم لا يقاوم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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