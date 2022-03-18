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يعد البرجر من الوجبات السريعه التى تحبها الكبار والصغار والتى يذهب دائما الابناء لشرائه من المطاعم، لذلك تبحث دائما الامهات عن طرق تحضيرة فى المنزل بنفس الطعم التى يقدم فى المطاعم، يقدم البرجر دائما على شكل سندوتشات مع الكيذر او الفينو والكاتشب ويقدم معه البطاطس المقليه، واليوم نقدم لكم طريقة عمل البرجر فى المنزل. طريقة عمل البرجر في المنزل المكونات نصف كيلو من اللحمه المفرومه.

بصله كبيرة مبشورة.

معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة من الفلفل الاسود.

نصف معلقة صغيرة من البهارات.

ثوم بودر وبصل بودر.

زيت نباتى للتسوية.

للتقديم

شرائح من الطماطم.

شرائح من الفلفل.

شرائح من الجبنة الشيدر.

كاتشب ومايونيز. الطريقة فى وعاء عميق نضع اللحمه المفرومه مع البصل المبشور ونخلطهم جيدا.

نضف اليهم الملح والفلفل الاسود والبهارات مع البصل والثوم البودر ونعجن المكونات مع بعضها حتى تتجانس بشكل جيد.

نضع عجينة البرجر فى الثلاجه لمدة نصف ساعه.

نخرج العجينة من الثلاجه ونقوم بتشكيلها بواسطة قالب البرجر.

نرص البرجر فى صينة مسطحه على ورق زبدة ويدخل مرة اخرى الى الثلاجه لمدة نصف ساعه.

نخرج البرجر من الثلاجه ونقوم بتسخين الشوايه.

ندهن سطح الشواية بقليل من الزيت.

نضع قطع البرجر على الشوايه وتقلب على الوجهين حتى يتم تسويتها وتحصل على اللون البنى الجذاب.

نقوم بفتح الكيذر الى شريحيتين ونضف اليه شريحة من الطماطم وشريحة من الفلفل الروم.

نضف اليهم قطعه من البرجر ثم نضف شريحة من الجبنة الشيدر.

نقوم باضافه الكاتشب والمايونيز على الوجه ونضع الشريحه الاخرى من الكيذر.

يقدم البرجر مع البطاطس المقليه الساخنه. طريقة اخرى لتسوية البرجر نضع كوب من البقسماط الناعم فى وعاء مسطح.

فى وعاء عميق نخفق بيضتين مع القليل من الفلفل الاسود.

نضع البرجر فى البيض ثم الى البقسماط ثم الى الزيت الغزير.

يقلب البرجر على الوجهين حتى يتم تسويته.

يرفع البرجر من النارعلى ورق مطبخ حتى نتخلص من الزيت الزائد.

يصبح البرجر جاهز للتقديم ويقدم معه البطاطس المقليه والمقبلات المفضله لديكم.

يمكن ايضا تقديم البرجر بالبيض والبقسماط مع المكرونه. عمر شويل - جدة بمكونات بسيطة تعلمي طريقة تحضير برجر المحلات في المنزل خطوة بخطوة وبدون تعب أو مجهود - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بمكونات بسيطة تعلمي طريقة تحضير برجر المحلات في المنزل خطوة بخطوة وبدون تعب أو مجهود على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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