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يعد الأرز المعمر الحلو من الأطعمة المصرية الشهيرة التي يفضل تناولها الكثير من الناس، وتعتبر من أهم الوجبات التي ترغب الأمهاتالمصريين في تحضيرها في المنزل، ويمكنك تحضيرها بطرق مختلفة، فيمكنك عمله بشرائح الدجاج أو خليط الكبد والقوانص أو قطع اللحم وغيرها من النكهات التي تفضلينها، ويمكن أن تقدم بشكل عام للتحلية بالعزائم والولائم والتجمعات العائلية، كما أنها ذات طعم لذيذ ومحبب، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الأرز المعمر الحلو المصري في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الأرز المعمر الحلو المصري المكونات: عدد تسعة أكواب من اللبن الحليب السائل .

أثنين كوب من الأرز المصري المنقوع لمدة ساعتين .

كوب من القشطة للوجه أو الكريمة .

كوب ونصف من السكر .

ملعقة كبيرة من السمن .

رشه قليلة من خلاصة الفانيلا . طريقة التحضير : الخطوة الأولي قومي بإحضار وعاء عميق مناسب ثم يتم فيه نقع الأرز لمدة ساعتين في كمية من الماء ثم بعد مرور الوقت نصفيه وبعد ذلك نضعه في صينية فرن نظيفة وجافة . الخطوة الثانية يتم غلي مقدار اللبن الحليب السائل مع كوب ونصف من السكر ونحركه من وقت لآخر حتى يذوب السكر مع الحليب ثم نضع رشة قليلة من خلاصة الفانيلا بعد الغليان مع استمرار التحريك ثم نتركه حتى يقرب الفوران ثم نضعه على الأرز المصفى بحيث يكون مستوي ويغطي الأرز بمسافة . الخطوة الثالثة قومي بتسخين الفرن على درجة حرارة 250 درجة مئوية ثم نضع القشطة أو الكريمة على وجه الأرز وبعد ذلك قومي بإدخال الصينية إلى الفرن الساخن مسبقاً على الرف الأوسط ونهدئ درجة حرارة الفرن حتى تصل إلى 180 درجة ثم نترك الأرز المعمر في الرف الأوسط من الفرن لمدة ساعة كاملة . الخطوة الرابعة بعد مرور الساعة نشعل الشواية لمدة خمس دقائق على وجه الصينية ثم نتركها حتى تأخذ اللون الذهبي وبعد ذلك نقطع الأرز المعمر من الصينية إلى قطع مربعة ونقدمه ساخناً أو ننتظر حتى يبرد ونضعه في الثلاجة ويقدم بارداً حسب الرغبة وعند عدم توفر الكريمة أو القشطة من الممكن عمل طبقة من الكريم شانتيه ونخفقها ونوزعها على الصينية بالكامل بحيث يكون وجه الصينية مغطى بالكامل بطبقة الكريمة حتى تكون دسمة وغنية بالنكهة وبعد ذلك أصبحت جاهزة للتقديم . عمر شويل - جدة طريقة سهلة لعمل الارز المعمر الحلو المصري في البيت - ثقفني

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