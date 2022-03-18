اعملي مشروب الكوكتيل بالفواكه في البيت مثل المحلات في شهر رمضان

يعد الكوكتيل من ألذ المشروبات التى تقدم، يمتاز الكوكتيل على غيره من العصائر والمشروبات بكونه يحتوي على قيمة غذائية عاليه؛ لما فيه من أصناف متعددة من الفواكه، بالإضافة لطعمه اللذيذ فإن عصير الكوكتيل يعتبر مشروب غني بالفوائد، فهو يحتوي على العديد من الفيتامينات، المعادن والألياف الغذائية الهامة للجسم، لذلك ينصح بتناوله دائماً للكبار والصغار، ويمكن تحضير الكوكتيل بأي أنواع ترغبين بها من الفواكه، فلا يوجد تحديد لا للأنواع أو العدد، ويتم تناول عصير الكوكتيل بكثرة في شهر رمضان وفي الصيف، حيث أن في هذه الفترات يكون الجسم محتاج إلى كمية عالية من الماء، وهذا الطبق مفيد للأطفال ويعتبر تحلية طبيعية وبديل مثال للحلوى الصناعية التي تحتوي على ألوان ومواد حافظة تؤثر بالسلب على صحة الأطفال، وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل مشروب الكوكتيل بالفواكه الطبيعية اللذيذة ‏ بأسهل الطرق وبأقل التكاليف ولذلك من خلال هذا المقال.

طريقة عمل مشروب الكوكتيل بالفواكه

المكونات:

‏ كوب ونصف من عصير البرتقال .

كوب ونصف من عصير الفراولة .

نصف كوب من القشدة .

نصف كوب من الفراولة مقطعة .

نصف كوب من الاناناس الطازج المقشر والمقطع .

عنقود من العنب المغسول .

ثمرة واحدة من التفاح مقشرة ومقطعة .

أثنين ثمرة من الموز مقشرة ومقطعة .

‏ أثنين ثمرة من الكيوي مقشرة ومقطعة .

أثنين ثمرة من الخوخ مقشرة ومقطعة .

‏ أثنين ملعقة كبيرة من الموز المقشر .

‏ أثنين ملعقة كبيرة من الصنوبر .

عسل حسب الرغبة .

طريقة التحضير :