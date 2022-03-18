طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بطريقة سهلة في المنزل

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يعد الحمام من الوجبات الشهية والشهيرة بالمطاعم، وهو من الأكلات المفضلة لدي الكثير من الأشخاص، كما يتميز الحمام بطعم دسم غني ولذيذ، ويعتبر الحمام من أنواع الطيور الغنية بالبروتينات، كما يعد الفريك من المكونات الأساسية عند طهي الحمام المحشي، وكما أن الفريك من الأغذية الصحية للجسم، ‏وسوف نتعرف الآن على طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك في البيت ولذلك من خلال هذا المقال. طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك المكونات: أربعة حبات من الحمام كبيرة الحجم ومنظفة .

125 جرام من كبد الدجاج مقسمة إلى قطع صغيرة الحجم .

125 جرام من قوانص الدجاج مقسمة إلى قطع صغيرة .

أثنين كأس من الفريك .

حبتان من البصل متوسطة الحجم واحدة مفرومة ناعمة والثانية صحيحة .

ملعقة واحدة كبيرة من السمن النباتى .

ملعقة واحدة كبيرة من الزيت .

ربع كأس من الزبيب .

ربع ملعقة صغيرة من الكمون المطحون .

ملعقة واحدة صغيرة من صلصة الطماطم .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود . طريقة التحضير : الخطوة الاولي نزيل جميع الشوائب الموجودة بحبات الفريك ثم ننظفه بشكل جيد ثم نضعه فى مقدار مناسب من الماء الدافئ لمدة نصف ساعة . الخطوة الثانية قومي بإحضار وعاء مناسب للطهى ثم نضع فيه السمن النباتى والبصلة المفرومة ثم نحرك البصل حتى يتغير لونه ذهبى فاتح ثم بعد ذلك نضع الكبد والقوانص وصلصة الطماطم ونضيف إليهم الملح والفلفل الأسود والكمون وحبات الزبيب وربع كأس من الماء ثم بعد ذلك نحرك الخليط ونتركه على النار المتوسطة حتى تمام الاستواء . الخطوة الثالثة قومي بإزالة حبات الفريك من ماء النقع ثم نضعها مع خليط الكبد والقوانص ونحرك الخليط بشكل جيد حتى تمام الإستواء ثم نرفع الخليط من على النار وبعد ذلك نوزع الحشو داخل الحمام حتى نصل إلى الرقبة ثم بعد ذلك نقفل الحمام بالخلة الخشبية بشكل جيد . الخطوة الخامسة قومي بإحضار وعاء الطهى ثم ضعي في الوعاء كمية مناسب من الماء والملح والفلفل الأخضر وحبة واحدة من البصل الصحيح وورق اللورا والحبهان وملعقة واحدة من الزيت ثم نضع الوعاء على نار متوسطة وبعد ذلك نضع الحمام ونترك الخليط حتى يستوى الحمام بشكل جيد . الخطوة السادسة قومي بإزالة الحمام من ماء السلق وبعد ذلك نضيفه إلى السمن النباتى الساخن ونقلبه حتى يتحمر من جميع الجهات ‏ وبعد ذلك أصبح الحمام المحشي بالفريك جاهزاً للتقديم وهو ساخن . عمر شويل - جدة طريقة عمل الحمام المحشي بالفريك بطريقة سهلة في المنزل - ثقفني

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