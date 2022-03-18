طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بمكونات اقتصادية بعجينة هشة وطرية وقطينة مثل الأفران

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طريقة عمل العيش الفينو في المنزل، من أكثر أنواع العيش التي يفضلها الأطفال ويحبون تناوله هو العيش الفينو وهذا لأنه يعد من أخف و أطعم أنواع العيش التي يتم تقديمه، لذلك نقوم بشرائه من الأفران و المخابز بشكل دائم لكي يتناوله الأطفال وأفراد الأسرة، ولذلك سنقدم لكم طريقة اقتصادية وسريعة لصناعة العيش الفينو من المنزل، ستحصلين على عجينة هشه وخفيفه وطري جدا أحلى من الجاهز بكثير، فهو لا يحتاج إلى مكونات كثيرة أو مكلفة وجميعها متوفرة في جميع المنازل. مقادير العيش الفينو 2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

2 ملعقة من الزيت.

ملعقة كبيرة من السكر.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

3 معالق كبار من الحليب البودر.

¾ كوب من الماء الدافئ. للوجه صفار بيضة.

ملعقة صغيرة من الخل.

رشة من الفانيليا. خطوات تحضير العيش الفينو أولا نأتي بوعاء كبير أو في العجان أذا متوفر لديك.

نضع الدقيق و الملح والفلفل الأسود و الحليب البودر و الخميرة و السكر.

نقلب كافة هذه المكونات الجافة مع بعضهم جيدًا.

بعد ذلك نضع الزيت و الزبدة الطرية على المكونات الجافة.

نقوم بتقليب الزبدة و الزيت مع المكونات الجافة حتى تتشربه ويصبح مثل حبات الرمل.

نضيف الماء الدافئ على المكونات ونقوم بعجن هذه المكونات جيدًا.

لابد من عحن عيش الفينو جيدًا حتى يصبح لديك عجينة طرية لذلك من الأفضل عجن العجينة لمدة 10 دقائق على الأقل.

نغطي العجينة ونتركها ترتاح لمدة ربع ساعة.

بعد ذلك نقوم بتشكيل العجينة إلى كور متوسطة الحجم ومتساوية.

ثم نقوم برش القليل من الدقيق على سطح الرخامة ونقوم بفرد الكور العجين بشكل مستطيل ثم نقوم بلفها لور.

قم بغلق العجينة من الأطراف و من عند انتهاء لف العجينة.

بعد ذلك نأتي بصينية الفرن ونقوم بتوزيع القليل من الزيت بداخلها.

نرص قطع العيش الفينو في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة والأخرى لكي تأخذ تسويتها بشكل صحيح.

نتركها ترتاح مرة أخرى لمدة ساعة مع تغطيتها.

في بوله نضع صفار البيض و الخل والفانيليا ونقوم بتوزيع هذا الخليط على وجه قطع عيش الفينو.

بعد ذلك نضع الصينية في الفرن على درجة حرارة 180 درجة لمدة 20 دقيقة حتى يأخذ العيش اللون الذهبي من الأسفل ومن الوجه.

نخرجه من الفرن ونتركه حتى يهدأ ثم نقدمه للطعام بالصحة والهنا. عمر شويل - جدة طريقة عمل العيش الفينو في المنزل بمكونات اقتصادية بعجينة هشة وطرية وقطينة مثل الأفران - ثقفني

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