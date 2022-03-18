بكيس خميرة غيري شعرك 180 درجة اقوي كيراتين طبيعي للشعر خلال ساعتين

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فرد الشعر بالخميرة من الوصفات السهلة، والتي من الممكن أن يتم تحضيرها بكل سهولة، والتخلص من الملمس الخشن للشعر، وإمداد الشعر بالعديد من المغذيات، ومن خلال الآتي نعرض مكونات خليط الخميرة لفرد الشعر والتي تعد أقوى المكونات التي تساعد وبقوة في الفرد الجيد للشعر المعد سواء تجاعيد متوسطة أو شديدة، وسنوضح أيضا أهم الخطوات التي من الممكن أن تساعدك في التحضير والتطبيق لهذا الخليط على الشعر بكل سهولة.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
الكيراتين الطبيعي من الخميرة لفرد الشعر الخشن وتنعيمه خلطة طبيعية من بين أهم الخلطات الطبيعية والرخيصة ومن الممكن أن تستخدميها لتنعيم الشعر تماما وتخليصها من أي مظهر من مظاهر التجاعيد، حيث تعتبر نوعية كيراتين الخميرة من أفضل الوصفات والتي تعمل على التغذية الجيدة والمكثفة لفروة الشعر والتخلص بشكل تام مما قد يعتريها من أي إصابة بالتهابات، ومن خلال الآتي في تلك السطور نعرض أهم المكونات التي تتفاعل مع مكون الخميرة وتعطي أفضل نتيجة لشعر ناعم خالي تماما من أي تجاعيد، أهم المقادير التي لا بد من استعمالها لتحضير الكيراتين الطبيعي لفرد الشعر الخشن ما يلي في تلك السطور المقبلة:
- ملعقة صغيرة من الخميرة.
- ملعقة نشا.
- ملعقة صغيرة زيت الزيتون.
- ملعقة من الفازلين.
- ملعقة صغيرة جل الصبار.
- ملعقة من الخل.
- ملعقة من زيت الخروع.
- ملعقة من الدقيق.
فرد الشعر الخشن بالخميرة
من السهل على كل من تعاني من الشعر المجعد الحصول على تلك التركيبة من خلال الاستعمال لمكونات بسيطة سبق التعرف عليها مع اتباع ما يلي:
- الخطوة الأولى تكون بتذويب كل من الفازلين مع مكون جل الصبار.
- بعد ذلك يمكنك الخلط الجيد ما بين كل المقادير.
- الخميرة تتفاعل مع كل المكونات المذكورة وتعطي أفضل نتيجة لخليط ناعم يسهل توزيعه على خصلات شعرك.
- ثم يتم وضع الخليط مدة التطبيق له الشعر تتراوح ما بين ربع إلى نصف ساعة ومن الممكن ن يتم غسل الشعر بعدها بالماء الفاتر مع الشامبو.
- كما أن هذا الخليط ينعم الشعر الخشن ويزيد من كثافه الشعر.
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