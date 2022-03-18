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عمر شويل - جدة كيفية تحضير حلى فلان القهوة بطريقة سهلة وسريعة من منزلك، لعشاق القهوة وما أكثرهم نشارك معكم اليوم أسهل طريقة لعمل فلان القهوة البارد في دقائق قليلة مع طعم في منتهى الروعة، حلى فلان القهوة هو عبارة عن كريم كراميل بنكهة القهوة يتميز بقوام كريمي ناعم ومكوناته بسيطة جداً، كما أن طريقة تحضيره لن تأخذ منك الكثير من الوقت أو المجهود حيث يمكنك إعداده بسهولة بالغة وفي دقائق قليلة.

طريقة تحضير حلى فلان القهوة

المكونات اللازمة لعمل فلان القهوة هي:

2 ملعقة صغيرة نسكافيه + رشة فانيليا.

2 ملعقة صغيرة ماء دافئ.

2 بيضة + صفار بيضة.

علبة حليب محلى مكثف بمقدار 396 جرام نفس مقدار علبة الحليب المحلى المكثف من الحليب السائل

أما المقادير المستخدمة لعمل صوص كراميل القهوة فهي:

4 ملاعق كبيرة ماء.

ملعقة صغيرة نسكافيه.

نصف كوب سكر.

نقوم في البداية بإعداد صوص كراميل القهوة بإضافة النسكافيه إلى الماء ومن ثم خلطهما معاً في إناء معدني ورفعهما على النار، ونترك المزيج حتى يغلي بشكل جيد وبعد ذلك نضف السكر ونحرك المزيج بتحريك الإناء بدون إستخدام ملعقة، ونتركه على نار متوسطة لمدة 4 دقائق حتى يتم الغليان وحدوث فقاعات ويثقل قوام الصوص، وبعد ذلك نسكب هذا الصوص في صينية دائرية حجم متوسط أو صواني صغيرة ونحركه في كامل الصينية، ثم نترك الصينية جانباً حتى نحضر طبقة الفلان.

فلان القهوة بطريقة سهلة

لتحضير طبقة الفلان سوف نستخدم وعاء لمزج الماء والنسكافيه وبعد ذلك نضف البيض وصفار البيضة ونخلط بشكل جيد، حتى تندمج المكونات مع بعضها ثم نضف الحليب المحلى المكثف والحليب السائل مع إضافة الفانيليا، ثم نخلط مجدداً حتى يتجانس المزيج وبعد ذلك نقوم بتصفية هذا المزيج ونضفه إلى طبقة صوص كراميل القهوة.

بعد ذلك نغطي الصينية ونضعها في صينية أخرى كبيرة الحجم نوعا ما ونضف إلى الصينية الكبيرة ماء ساخن، ثم ندخلهم فرن ساخن على درجة حرارة 160 مئوية لمدة 50-60 دقيقة، وبعد ذلك نخرجها من الفرن ونترك الحلى يبرد بدرجة حرارة الغرفة ثم ندخله الثلاجة حتى يبرد تماماً، وبعد ذلك نحرر أطراف الحلى بإستخدام سكين ثم نقلبه في وعاء التقديم ونقطعه ويصبح جاهز للتقديم بطعم رهيب.