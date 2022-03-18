تمتعي بشفايف وردية.. بملعقة نشا حضري روج الشفايف الطبيعي الثابت بألوان جذابة وبمكونات طبيعية 100%

روج الشفايف الطبيعي من أهم وصفاته تلك الوصفة المقبلة والتي نتحدث فيها عن كل ما يتعلق بالمكونات الأساسية والتي من الممكن أن تدخل في تركيبة تلك الوصفة الطبيعية الفعالة، والتي لها دور في إكساب الشفاه أفضل لون ومن خلال الاتباع لخطوات بسيطة نذكرها من خلال التقرير الآتي عن الوصفة الخاصة بالروج تستطيعين عمل أفضل خلطة من الخلطات الطبيعية الملونة للشفاه، وفي أقل وقت تحصلي ليس فقط على الروج التجميلي وإنما العلاجي أيضا للعديد من المشكلات على الشفتين، وفيما يأتي من تلك الفقرات نعرض أهم المكونات الأساسية للخليط مع بيان أهم الخطوات التحضيرية للروج الطبيعي المنزلي.

مكونات إعداد روج الشفايف الطبيعي

الروج المثالي للشفايف والطبيعي من الممكن أن تقومي بعمله في البيت وبمنتهى السهولة، وذلك من خلال الاستعانة بخطوات تعمل على المزج بين المكونات الأساسية والتي من الممكن أن تكسب الشفاه اللون المرغوب مع علاج الكثير من عيوب الشفاه، أهم المكونات لعمل روج الشفاه الطبيعي، من بين أكثر المقادير التي لها القدرة على أن تتفاعل وتتجانس لعمل خليط الروج ما يلي:

ملعقة من الفازلين.

ملعقة من ماء الورد.

ملعقة من زيت اللوز.

ملعقة من جل الصبار.

ملعقة من اللون الغذائي.

ملعقة من النشا.

طريقة تحضير روج الشفايف الطبيعي

الروج الطبيعي من الممكن أن يتم إعداده من خلال الاتباع لخطوات بسيطة نذكرها من خلال ما يلي في تلك النقاط المقبلة:

الخطوة الأولى تكون بإسالة الفازلين تماما.

بعد ذلك يتم استعمال النشا وهذ من خلل تذويبه بملعقة من الماء الفاتر وإضافته للفازلين والجل.

التقليب الجيد ومن ثم تتم الإضافة لكل المكونات الأساسية الخاصة بوصفة الروج ومن ثم يكون من السهل عمل الخليط وتحضيره ووضعه بالوعاء الملائم ليكون جاهز تماما على الاستعمال بعد أن يصل لدرجة التجمد المطلوبة.

الروج الطبيعي من الوصفات الأكثر فعالية في العلاج والتجميل للشفاه وترطيبها.

ومن أهم فوائد الروج الطبيعي ما يلي: