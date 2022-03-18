8 حاجات خاصة بنضافة الجسم ممكن تكوني بتعمليها غلط

من واحنا اطفال بنتعود على روتين يومي لنضافة الجسم ، ولكن في بعض الاحيان مش بنبقى عارفين ان بعض الحاجات ممكن نكون بنعملها بشكل غلط ، حتى روتين غسل الاسنان البسيط فيه فرق دقيقة اوي اكتر ما انتي متخيلة ، ولو معملتيش الحاجات دي ممكن تأذي نفسك اكتر ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنشارك معاكم 8 نصايح في روتين العناية الشخصية تصححي بيهم الحاجات الغلط اللي بتعمليها.

نصايح في روتين العناية الشخصية:

1- بتلبسي الفوطة الصحية اليومية طول اليوم:

المتخصصين مش بينصحوا انك تلبسي نفس الفوطة الصحية اليومية طول اليوم ، المفروض انك تغيريها كل 3 – 5 ساعات ، بالاضافة كمان ان الفوط الخاصة بوقت الدورة الشهرية المفروض تتغير كل 4 ساعات ، ولو بتنزفي كتير وقت الدورة الافضل تغيريها كل ساعتين ، اما بالنسبة لاكواب الدورة الشهرية ، مده وضعها ما بين 4 – 6 ساعات وبعدها تتغير.

2- بتستخدمي اعواد القطن, بنس الشعر, او ادوات حادة ومدببة لتنضيف الاذن:

الدكاترة بينصحوا انك لازم تكوني واخدة حذرك جدا وانتي بتتعاملي مع الاذن وانك تتوقفي عن تنضيفها باعواد القطن ، المفروض ماتنضفيش الاذن باي حاجة اصغر من قطعة قماش على صوباعك ، الدراسات كمان بتوصي بعدم استخدام شموع الاذن لانها غير فعالة وممكن تسبب اصابات.

3- تقشير البشرة كل يوم:

البشرة بتتجدد تقريبا كل 6 اسابيع ، والتقشير القوي ممكن يأدي لجفاف وتهيج البشرة ، والحقيقة ان استخدام الليفة في الحمام يعتبر تقشير ميكانيكي ، التزمي باستخدام الليفة مرتين بس في الاسبوع.

4- بتغيري نعل الشوز اقل من مرة في السنة:

الافضل ان نعل الشوز يتغير ما بين 6 – 12 شهر مع الاستخدام المنتظم للشوز ، اول حاجة كده ان النعل القديم بيتوقف عن دعم منطقة قوس الرجل ، تاني حاجة ممكن تحصل هي الريحة الكريهة بسبب البكتيريا المتراكمة على النعل ، عشان كده مش صحي ابدا لبس اي شوز من غير شراب.

5- مش بتقشري منطقة الابطين:

الخبراء كشفوا ان منطقة الابطين بتحتاج كمان لتقشير ، خصوصا لو بتستخدمي طريقة الحلاقة في المنطقة دي ، استخدمي يفة لوضع مقشر الجسم على المنطقة وابدأي دلكيها بالراحة ، ولو بشرتك تحت الابط حساسة ، ممكن تستخدمي غسول الوجه عليها.. اعرفي من هنا ليه المفروض تعملي ديتوكس لمنطقة تحت الابطين وازاي تعمليه

6- استخدام الصابون المضاد للبكتيريا على الوجه:

الاقوى مش معناه دايما انه الافضل ، الافضل انك تتجنبي اي منظفات ممكن تسبب جفاف وتهيج لبشرتك ، عشان كده الافضل تجنب الصابون القاسي, بما فيها الصابون المضاد للبكتيريا ، المضاد الحيوي الموجود في الانواع دي من الصابون بيجرد الجلد من زيوته الطبيعية المرطبة.

7- استخدام الصابون المضاد للبكتيريا للايدين كل يوم:

من الافضل عدم استخدام الصابون المضاد للبكتيريا يوميا على ايديكي ، لان المصنعين ما اثبتوش لحد دلوقتي ان مكوناته آمنه للاستخدام اليومي ولفترة طويلة من الوقت ، كمان مافيش اي دليل ان الصابون العادي اقل فعالية من الصابون المضاد للبكتيريا.

8- استخدام الضغط اثناء غسل اسنانك بالفرشة:

الدراسات اثبتت ان استخدام اكتر من الضغط الخفيف على اسنانك او تنضيفها بالفرشة لمدة اكتر من دقيقتين ده مش هيخليها انضف ، ولكن ممكن يسبب لها ضرر ، ويزود من مخاطر الاصابة بمشاكل صحة الفم.

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