كيفية عمل القراقيش بالعجوة بأسهل طريقة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ

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عمر شويل - جدة القراقيش بالعجوة والسمسم، يعد من أشهى أنواع المعجنات والمخبوازات اللذيذة، فترغب حواء في توفيرها دائماً لتناولها بجانب المشروبات الساخنة مثل الشاي والقهوة أو اللبن، وهي ذات فائدة عالية لتوافر بها العجوة الغنية بالعناصر الغذائية الضرورية للجسم، وسوف نتعرف في هذا المقال ومن خلال موقع ثقفني على طريقة سهلة لعمل القراقيش بالعجوة. مكونات ومقادير عمل القراقيش: كيلو دقيق.

نصف كيلو زبده.

ربع كوب ماء دافئ الخميرة.

كوب ماء دافئ للعجن.

3 معالق كبيره لبن بودر.

ملعقة كبيره سمسم.

ملعقه كبيره ينسون.

بيكينج باودر.

ملعقة كبيره خميره.

2 ملعقة سكر.

ربع ملعقة ملح. مكونات الحشو: عجوة

زبدة.

سمسم. طريقة تجهيز الحشوة: اولاً نقوم بعجن العجوة مع الزبدة والسمسم. ثم نقوم بتقسيم العجوة إلى كرات صغيرة و نتركها جانبا حتى الإستخدام. طريقة عمل وتحضير القراقيش بالعجوة: في ربع كوب ماء دافئ نقوم بوضع الخميره والسكر والملح ونقلب جيداً ونتركها جانباً حتى تخمر. يجب التأكد اولاً من فاعلية الخميرة لإنها تعتبر أساس العجينة فبدونها لا يخمر العجين ابداً. في وعاء العجن نقوم بوضع الدقيق والبيكنج باودر و الملح والسمسم واللبن البودره ونخلطهم جيداً ثم نقوم بوضع الخميرة والزبدة ونعجن المكونات معاً حتى نحصل على عجينة متماسكة. نترك العجينة في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تخمر. بعد أن تخمر العجينة جيداً نقوم بتقسيمها إلى كرات ثم نأخذ كل واحدة على حدة ونفردها على شكل مستطيل بسمك نصف سم ونقوم بتسويه الأطراف بإستخدام القطاعة. ثم نقوم بوضع العجوة في بداية المستطيل ونلفه رول ونقطع المستطيل إلى الحجم المرغوب. ثم نقوم برص القراميش المحشية عجوه في صينية مدهونة بالزيت ونتركها حتى تخمر مره أخرى لمده نصف ساعه. ثم نقوم بإدخالها الفرن ويكون ساخن مسبقاً على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة حتى ينضج تماماً ثم نقوم بإشعال الشواية لمده عشر دقائق حتى يأخذ اللون الذهبى. للحصول على لون القراميش ذهبي نقوم بدهن الوجه قبل دخولها الفرن بخليط دهن المعجنات وهو (ملعقة نسكافيه و ملعقة ماء وملعقة سكر) ثم نقلبهم جيداً ونقوم بدهن المعجنات بها قبل دخولها إلى الفرن. ملاحظات هامة لضمان نجاح القراميش بالعجوة: أولاً يجب نخل جميع المكونات الجافة أكثر من مره قبل الإستخدام للحصول على عجينة هشه. يلزم التأكد أولاً من فاعلية الخميرة حيث تكون هى أساس نجاح العجينة. يجب أن تكون الفرن ساخنة من قبل دخول القراقيش. للحفاظ على القراقيش مقرمشة لفترة أطول يلزم تخزينها في خلية محكمة الغلق لان تعرضها للهواء يجعلها طرية. مكونات ومقادير عمل القراقيش السادة: لعمل القراقيش السادة يجب توافر المكونات الأتية كما يلي:- كيلو دقيق.

2 كوب زيت.

ملعقه كبيرة خميره.

2 كوب ماء دافئ.

معلقة كبيرة سكر.

ملعقة بيكنج باودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقه صغيره خل.

ربع ملعقة ملح. طريقة تحضير القراقيش السادة: أولاً نقوم بوضع الخميرة والسكر والملح في ربع كوب ماء دافئ و نقلبها جيداً ونتركها حتى تخمر. يجب التأكد من فاعلية الخميرة لضمان نجاح العجين فبدون التاكد من صلاحية الخميرة لا تخمر العجينة أبداً. في وعاء العجن نقوم بوضع المكونات الجافة (الدقيق والبيكنج باودر والملح) بعد أن نقوم بنخلهم أكثر من مره ثم نضيف عليها الخميره التي اختمرت والزيت . ثم نبدأ فى العجن ونضيف الماء تدريجياً حتى نحصل على عجينة متماسكة. نغطي العجينة و نتركها فى مكان دافئ حتى تخمر لمده ساعة. ثم نقوم بتشكيل العجينة على الشكل المرغوب ونرصها في صينية مدهونة بزيت أو نضع بها ورق زبده ثم نقوم بتركها لتخمر مره أخرى لمده نصف ساعة. ثم ندخلها فرن ساخن مسبقاً على الرف الأوسط على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج تماماً. مكونات عمل القراقيش بالشوفان: يمكنك عمل القراقيش بالشوفان في المنزل وبجودة ومذاق رائع مثل الجاهزة، وبمكونات متوفرة في كل مطبخ ومقادير بسيطة!فهو يعد صحي وقليل السعرات الحرارية لتجهيز بالشوفان ويصلح في فترات الدايت عظفهو يعد حبة مشبعة أيضاً فواحدة منه يجعلك يشعر بالشبع لساعات. نصف كيلو دقيق شوفان.

ربع كيلو دقيق أسمر.

ملعقة صغيرة قرفة.

ملعقة بيكنج باودر.

نصف كوب من اللبن (خالي الدسم).

3 معالق عسل نحل أو (سكر).

3معالق كبيرة من زيت الزيتون.

للتزين ينسون أو سمسم أو حبه البركة. طريقة تحضير القراقيش بالشوفان: تتبع الخطوات الأتية بالترتيب لضمان نجاح وصفة القراقيش بالشوفان كما يلي:- نقوم في وعاء العجن بوضع جميع المكونات دقيق الشوفان والدقيق الأسمر والبيكنج بودر و زيت الزيتون والعسل والفانيليا والحليب ونبدأ فى العجن حتى نحصل على عجينه متماسكه ومتجانسة. ثم نتركها حتى ترتاح نصف ساعه وبعد ذالك نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات صغيرة وتشكيلها على الشكل المرغوب على هيئه أصابع او دوائر صغيرة. و نرصها في صنيه بها ورقة زبدة ونرش على الوجه سمسم وحبة البركة أو ينسون ثم ندخلها إلى الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط لمده من 10 إلى 15 دقيقة حتى تنضج تماماً. هذه الوصفة مناسبة في فترات الدايت لإنها قليلة السعرات الحرارية وتساعد على الإحساس بالشبع، ونقوم تناولها مع المشروبات المفضلة وبالهناء والشفاء. مكونات عمل البقسماط بالسمسم: وداعاً لشراء البقسماط جاهز من الأفران اليوم سوف نتناول طريقة سهلة وبسيطة لعمله بداخل المنزل لضمان جودته ونظافته. كيلو ونصف دقيق.

نصف كوب زيت.

قطعة خميرة.

2 ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة ملح.

1 كوب سمسم.

ماء دافيء للعجن. طريقةتحضير البقسماط: نضع في العجان المكونات الجافة (الدقيق والسكر والخميرة والسكر والملح)،ثم نضيف الزيت. نعجن حتى يتشرب الدقيق الزيت، ونبدأ بإضافة الماء تدريجياً أثناء العجن ونقلب حتى نحصل على عجينة طرية. نغطي العجين جيداً ونتركه لمدة ساعة في مكان دافئ ليخمر وتتضاعف حجمها. نعمل على تشكيل العجينة إلى كرات صغيرة وكلاً منها على شكل حبل رفيع بالحجم المعتاد للبقسماط. نقوم برص البقسماط في صينية ونتركها مرة أخرى لمدة نصف ساعة تخمر. نقوم بدهن البقسماط باللبن ونضع عليه السمسم، وندخله الفرن حتى ينضج. مقادير بسكوت العشر دقائق: بيضة.

نصف كوب سكر.

كوب زيت.

فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

بيكينج بودر. طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق: تتبعي الخطوات الأتية لعمل أشهى بسكويت في أقل من 10 دقائق. أولاً نبدء نخلط المكونات الجافة معاً. نحضر وعاء كبير ونضع البيضة مع كوب السكر وكوب الزيت، ثم نخلط المكونات معاً باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي. ثم نضيف المكونات الجافة كلها بالتدريج مع الإستمرار في الخفق بقوة حتى نحصل على عجينة متماسكة. نحضر صينية بها ورقة زبدة أو مدهونة زيت ونشكل البسكويت بالشكل المرغوب والمحبب وندخله الفرن حتى ينضج.

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