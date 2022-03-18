إعملي الباتيه المورق بحشوة الجبنة والزيتون بطريقة سهلة و إليكي كل أسراره

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الكثير منا يعشق تناول المعجنات الهشة القطنية بكل أنواعها سواء كانت ذات حشوات حلو أو حادق لكونها ذات مذاق رائع وشهي، وترغب حواء في تعلم طرق تجهيزهم لكي يكون متوفر دائما وبجودة عالية ومضمون نظافته لتناسب أفراد الأسرة للإستمتاع بمذاق وجودة عالية، واليوم سوف نتناول طريقة سهلة لعمل الباتيه بحشوة الجبن بالتفصيل. مقادير ومكونات الباتيه بالجبنة: كيلو دقيق.

ربع كوب زيت.

كوب زبادي.

3 ملعقة حليب بودر.

قطعة خميرة متوسطة.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة كبيرة خل.

ملعقة بيكينج بودر.

كوب وربع ماء دافيء (للعجن).

ربع ملعقة ملح. مكونات خليط دهن الوجه: 2 ملعقة حليب بودر.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة نسكافية (أو قهوة).

2 ملعقة ماء.

نصف كوب سمسم.

نصف كوب حبة البركة مكونات حشو الباتيه: تكون الحشوة حسب الرغبة فكلاً منا مذاقة الخاص ويمكن عمله حادق بحشوة الجبنة والزيتون ويمكن عمله ايضاً بحشوة حلو مثل القيام بحشوة (شيكولاتة، ونوتيلا، وسكر وقرفة) وسوف نتقول بعمله الان حادق بالجبنة والزيتون. جبنة (أي نوع المتوفر).

زيتون مقطع قطع. خطوات عمل الباتيه بالجبنة: أولاً نبدء بتجهيز العجينة نضع بالعجان أو في وعاء العجن الدقيق والملح والبيكينج بودر والسكر والحليب البودر والخميرة المذابة. ونقوم بخلط المكونات معاً ثم نضيف الزيت والزبادي والخل و نخلطهم حتى تتجانس كل المكونات معاً. ونقوم بإضافة الماء تدريجياً حتي نحصل على عجينة طرية ثم نغطيها ونتركها تختمر في مكان دافيء لمدة ساعة. بعد أن تخمر العجينة نقوم بفردها على سطح مرشوش بالدقيق على شكل مستطيل متساوي ثم نقطعها شرائط على شكل مستطيل أيضاً ونبدء بحشو كل قطعة من العجين بالحشوة المتاحة نجهز الحشوة نقوم بخليط الجبنة والزيتون معاً ونضعه في أول العجينة ونلفها رول ونرص في صنية مدهونة بالزيت. نكرر هذة الخطوة حتى تنتهي كمية العجين. نترك الباتية في الصينية يخمر مرة أخرى حتى تتضاعف حجمها. نقوم نتجهيز خليط دهن المعجنات في كوب نضع السكر والقهوة سريعة الذوبان والحليب البودر والماء ونقلب ونستخدم الخليط في دهن الباتيه ونضع على الوجه السمسم وحبة البركة. ندخل الباتية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تنضج وتأخد اللون الذهبي وتقدم وهي دافئة. طريقة عمل الباتيه بالشيكولاتة: نقوم بإستخدام نفس العجين وبعد فردها قطع نقوم بحشوها بقطعة شيكولاتة. ثم نلف العجين رول وندهنها بخليط دهن المعجنات (ربع كوب ماء ومضاف لها ملعقة نسكافية وفانيليا) نقلب المكونات السابقة معاً وندهن بها الباتيه. نترك الباتيه يخمر لمدة نصف ساعة ثم ندخله الفرن حتى ينضج تماماً. ملاحظات هامة لنجاح الباتيه بالجبنة والمعجنات بصفة عامة: يلزم إستخدام دقيق متخصص للمعجنات و منخول أكثر من مرة او دقيق متعدد الاستخدامات. يمكن إستبدال الزبادي بالحليب الرايب. الخل يجعل المعجنات طرية هشة أكثر. يمكن إستبدال خليط دهن الباتيه بخلط بيضة مع ملعقة فانيليا و ملعقة حليب تعطي نفس النتيجة. ضروري التأكد من فاعلية الخميرة المضافة لانها أساس تخمير العجين. يمكن حشو الباتيه بأي نوع حشوة سواء كانت حادق مثل الجبن أو حشوة حلو مثل الشيكولاتة والنوتيلا. يجب أن تكون مدة العجن لا تقل عن 7دقائق فذالك يجعلها تصبح هشة وقطنية أكثر. طريقة عمل الميني بيتزا: نقوم بإستخدام نفس عجينة الباتيه. نقوم بإستخدام العجينه بعد ان تخمر ونفردها على سطح مرشوش عليه دقيق ونبدأ فى تشكيل العجينه إلى كرات صغيره على شكل دائره بالحجم المعتاد للميني بيتزا. نقوم بدهن كرات الميني بيتزا بالصلصه ونضع عليها الزيتون المتقطع والطماطم المقطعة والفلفل المتقطع ومشكل الجبن. ونتركها في الصينية تخمر لمده نصف ساعة. ثم ندخلها فرن ساخن على الرف المتوسط حتى تنضج ثم نشعل الشواية عليها لمده عشر دقائق حتى تأخذ لون ذهبى خفيف. ثم نخرجها من الفرن نتناولها وبالهناء والشفاء. مكونات عمل الكرواسون السادة: كيلو دقيق.

2 علبه زبادي.

كوب ماء دافئ.

نصف كوب زيت.

5معالق كبيره حليب بودره.

3 معالق كبيره خميره.

3 معالق كبيره سكر.

بيكينج بودر.

2 ملعقة خل.

رشة ملح.

2 كوب زبدة (لدهن الطبقات). لدهن الوجه: ملعقه صغيره نسكافية.

ملعقة سكر.

ربع كوب ماء. طريقة تحضير الكرواسون: في وعاء العجن أو العجان نقوم بوضع الدقيق والملح والبيكنج بودر والخميرة واللبن البودر والسكر ونقوم بخلطهم جيداً حتى تتجانس المكونات ثم نضيف إليهم الخل والزيت مع الإستمرار في العجن ونضيف الماء تدريجياً ونعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة و لمده عشر دقائق. ثم نقوم بتقسيم العجينة إلى كرات وتركها في مكان دافئ لمده ساعة حتى تخمر ويتضاعف حجمها. نقوم بفرد كرات العجين كل واحده على حدى بسمك نصف سم ونضع بين كل طبقة والأخرى زبدة ونستمر حتى نحصل على 4/5 طبقات فوق بعض وندخلها الثلاجة ترتاح. ثم نقوم بإعادة فرد طبقات العجين مرة أخرى بسمك نصف سم وتقطيعها على شكل مثلث ثم نقوم بلف رول. ونرص الكرواسون في صنية بها ورقة زبدة ونقوم بدهنها بخليط دهن المعجنات (النسكافيه والسكر والماء) وندخلها الفرن حتى تنضج على درجة حرارة متوسطة على الرف الاوسط. مكونات عمل صوص الفراولة لحشو الكرواسون: نصف كيلو فراولة متقطعة.

ربع كيلو سكر.

فانيليا.

ملعقة نشأ.

ربع كوب ماء.

ملعقة كبيرة عصير ليمون. طريقة عمل صوص الفراولة: في وعاء نقوم بوضع الفراولة والسكر والفانيليا عصير الليمون ونضعه على النار. وعندما تدبل الفراولة وتذوب السكر نقوم بإضافة ربع كوب الماء ونقلب النشأ ونضيفها على الخليط. وعندما تثقل الخليط نطفئ النار ونتركه يبرد ثم نستخدمه في حشو الكرواسون. مكونات صوص الشيكولاتة: 3 معالق كاكاو خام.

كوب شيكولاتة خام مبشورة.

2 كوب حليب.

فانيليا.

كوب سكر بودرة.

كوب إلا ربع زيت.

ملعقة صغيرة نشأ. طريقة التحضير: في الخلاط الكهربائي نقوم بوضع الحليب والسكر والفانيليا والكاكاو ونخفق جيداً حتى تمتزج كافة المكونات. نقوم بإضافة الزيت تدريجياً مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على قوام كريمي متماسك. في الميكرويف أو بواسطة بخار ماء نعمل على إذابة الشيكولاتة ونضيفها للخليط السابق. نستخدمها بعد ذالك في حشوات الحلوى والمعجنات. عمر شويل - جدة إعملي الباتيه المورق بحشوة الجبنة والزيتون بطريقة سهلة و إليكي كل أسراره - ثقفني

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