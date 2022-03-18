نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إعملي بسكويت النشادر في خطوة واحدة وبمكونات متوفرة وبسيطة في المقال التالي

عمر شويل - جدة البسكويت بكل أنواعه يعتبر حلوي سريعة ومحببة لدي الجميع من الكبار وقبلهم الصغار، لكونه خفيف ولذيذ في نفس الوقت وهو متعدد الاشكال والأنواع وله أكثر من طريقة لتجهيزه وإعداده فيوجد بسكويت المربي، وبسكويت الزبادي، وبسكويت جوز الهند، وبسكويت العشر دقائق، وبسكويت النشادر، وبسكويت الكاكاو.

وغيرهم من الأنواع المبتكرة واللذيذة والشهية، ولكل نوع طعمه ومذاق الخاص، وترغب حواء في تعلم طرق تجهيزهم لكي يكون متوفر دائما وبجودة عالية، واليوم من خلال هذا المقال سوف نعرض لكم طريقة عمل عدة أنواع بسكويت بطريقة سهلة وبسيطة وبمكونات متوفرة في كل مطبخ.

مقادير ومكونات بسكويت النشادر:

يمكنك عمل بسكويت النشادر بأسهل طريقة وبمكونات متوفرة في كل بيت كما يلي:-

نصف كيلو دقيق.

ربع كيلو زبدة.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

2 بيضة.

فانيليا.

ربع كوب حليب.

2 ملعقة كبيرة نشأ.

بيكينج بودر.

ملعقة صغيرة ملح.

طريقة عمل بسكويت النشادر:

يمكنك عمل بسكويت النشادر وضمان نجاحه ومذاقه الشهي اللذيذ من خلال إتباع الخطوات الأتية بالتفصيل والترتيب كما يلي:-

في وعاء نقوم بوضع الزبدة و نخفقها بالضرب الكهربائي حتى نحصل على قوام كريمي فاتح ثم نضيف السكر البودرة ونستمر في الخفق حتى تتمازج المكونات وتصبح كريمية أكثر. نقوم بعد ذالك بإضافة البيض والفانيليا ورشة الملح والنشادر مع الخفق حتى تتمازج وتتماسك المكونات. ثم نقوم نخل الدقيق والنشأ والبيكينج بودر على المكونات السابقة والحليب ونستمر في الخفق حتى تتجانس كل المكونات مع بعضها. نضع خليط البسكويت في كيس الحلواني ونقوم بتشكيل العجينة علي صينية مدهونة زيت بشكل البسكويت المعتاد. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة متوسطة على الرف الأوسط حتى تكتمل النضج. وبعد أن ينضج من الأسفل نشعل الشواية حتى يأخد البسكويت اللون الذهبي. يلزم أن تكون الفرن ساخنة قبل دخول البسكويت بحوالي ربع ساعة. بعد أن ينضج البسكويت نتركة حتى يبرد تماماً ثم نضعه في علبة محكمة الغلق.

ملاحظات لنجاح بسكويت النشادر:

نستخدم نوع جيد من الزبدة يعطي مذاق رائع للبسكويت. يجب إستخدام دقيق منخول ومتخصص للحلويات. السكر البودرة يكون منخول جيداً حتى لا يكون به تكتلات. يجب أن تكون كل المكونات بدرجة حرارة المطبخ بالأخص الزبدة. يمكنك إستبدال اللبن بعصير البرتقال يعطي للبسكويت مذاق البرتقال القوي. يجب أن تكون العجينة طرية فإذا لاحظنا

إن العجينة متماسكة وسميكة نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من السائل(حليب او ماء أو عصير برتقال). نضع البسكويت في علبة محكمة الغلق حتي لا يصبح طري ويحافظ على قرمشته لفترة أطول، لأنه إذا تعرض لهواء يصبح طري.

مقادير بسكوت العشر دقائق:

لعمل بسكويت العشر الدقائق يجب توافر المقادير والمكونات الأتية كما يلي :-

بيضة.

نصف كوب سكر.

كوب زيت.

فانيليا.

كوب ونصف دقيق.

بيكينج بودر.

طريقة تحضير بسكويت العشر دقايق:

لضمان نجاح بسكويت العشر دقايق ومن اول مرة وبجودة ومذاق رائع وشهي تتبع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي :-

نبدء نخلط المكونات الجافة معاً. نحضر وعاء كبير ونضع البيضة مع كوب السكر وكوب الزيت، ثم نخلط المكونات معاً باستخدام المضرب اليدوي أو الكهربائي. ثم نضيف المكونات الجافة بالتدريج مع الإستمرار في الخفق حتى نحصل على عجينة متماسكة. نحضر صينية بها ورقة زبدة ونشكل البسكويت بالشكل المرغوب وندخله الفرن حتى ينضج.

مقادير بسكويت الزبدة بالمربى:

لعمل بسكويت الزبدة بالمربي الشهي اللذيذ يجب توافر المكونات الأتية كما يلي :-

كوب وربع دقيق.

نصف كوب زبدة.

نصف كوب سكر بودرة.

رشة ملح.

فانيليا.

مربى (أي نوع حسب الرغبة)

طريقة تحضير بسكويت الزبدة:

لعمل أشهى بسكويت الزبدة يلزم تتبع الخطوات الأتية كما يلي :-

نحضر وعاء ونضع به الزبدة والسكر والملح والفانيليا ونقلب المكونات جيداً. نقوم بنخل الدقيق فوق المكونات السابقة و نعجن حتى نحصل على عجينة طرية لا تلصق في الأيدي. نحضر صينية ونضع بها ورقة زبدة ونشكل أقراص صغيرة من العجينة ونصنع فجوة في الوسط حتى نضع المربى. ندخل الصينية الفرن لمدة 15-20 دقيقة . نخرج البسكويت ونتركه يبرد ثم نضع المربى في الفجوة التى به في الوسط ويقدم.

مقادير البسكويت الحلزوني:

يمكنك عمل أشهى بسكويت حلزوني بالكاكاو بهذة المكونات البسيطة والمتوفرة في كل بيت ب المقادير الأتية كما يلي :-

3كوب دقيق.

كوب زبدة.

ملعقة كاكاو خام.

بيضة.

ملعقة فانيليا.

رشة ملح.

كوب سكر بودر.

طريقة التحضير:

لضمان نجاح وجودة بسكويت الكاكاو الحلزوني ومن اول تجربة يجب تتبع الخطوات الأتية بالترتيب كما يلي:-

نقوم بوضع الزبدة والسكر ثم نخلطهما بالمضرب الكهربائي حتى يصبح لونه فاتح ثم نضيف البيض ثم الفانيليا. ننخل الدقيق والملح جيداً ثم نضيفه إلى الخليط ثم نقوم بالعجن. نقسم العجينة إلى جزئين جزء أبيض بدون كاكاو والجزء الأخر نضع كاكاو ونقلب. نقوم بعمل كور صغيرة من العجين كرة أبيض وكرة كاكاو بحيث نحصل على٣ كرات بيضاء مقابل٣ كرات كاكاو ونضغط عليهم برفق بالأيدي ونضعهم في صينية مدهونة بالزيت أو بها ورقة زبدة. ندخل الصينية الفرن حتى تنضج تماماً ثم نتركها فور خروجها حتى تبرد تماماً حتى لا تتكسر وهي ساخنة.

مكونات عمل بسكويت الشاي:

2كوب ونصف دقيق.

نصف كوب نشأ.

1 كوب زبده طرية.

1 كوب سكر بودر.

بيضة.

فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة ملح.

طريقة تحضير بسكويت الشاي:

نحضر بولة ونضع به الزبدة والسكر والفانيليا ، وبخفق كل المكونات معاً حتى يذوب السكر مع الزبدة تماماً ونحصل على خليط كريمي فاتح اللون. نضع البيض ونستمر في الخفق حتى يتجانس البيض مع باقي المكونات. في بولة أخرى نضع كل المكونات الجافة (الدقيق والنشا والبيكينج بودر والملح) ونقلبها سوياً. ننزل بالمكونات الجافة لخليط الزبدة والسكر ونستمر في التقليب حتى تختلط كل المكونات لنحصل على عجينة ناعمة. نسكب مقدار العجينة كله بين ورقتين زبدة ونفردها بالنشابة أو باي وسيلة آخرى حتى يصبح سمكها نصف سم. نبدأ في تشكيل البسكويت بإستخدام القطاعة المتخصصة للبسكويت على حسب الرغبة، ثم نضعه في صينية بها ورقة زبدة ونترك مسافات بين كل قطعة بسكويت والثانية. نضع الصينية بالفرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة وسط حتى ينضج ويصبح لونه ذهبي. ونقوم باخراجه من الفرن ونتركه حتى يبرد تماماً وبعد ذالك نقدمه بجانب الشاي.

مكونات عمل القراقيش بالشوفان:

نصف كيلو دقيق شوفان.

ربع كيلو دقيق أسمر.

ملعقة قرفة(إختياري).

ملعقة بيكنج باودر.

نصف كوب من اللبن (خالي الدسم).

3 معالق عسل نحل أو (سكر).

3معالق كبيرة من زيت الزيتون.

للتزين سمسم وحبه البركة.

طريقة تحضير القراقيش بالشوفان: