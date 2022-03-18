طريقة عمل البفتيك بالصوص الأبيض بالطريقة الأصلية

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طريقة عمل البفتيك بالصوص الأبيض هو من الأكلات السهلة البسيطة التي لا تستغرق وقت ولا مجهود بالتحضير ويمكن تقديمها بجانب المعكرونة أو البطاطس المقلية، مع السلطات اللذيذة والتي سوف يفضلها أطفالك بل وجميع أفراد العائلة بمذاقها الرائع ورائحتها الذكية، كما أنها من الوجبات الغنية بكمية هائلة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة أبنائك لما تحتوي علية من عناصر غذائية قيمة مثل البروتين والكالسيوم من اللبن واللحم في هذه الوصفة وغيرها من الأملاح والمعادن والتي تجعل من هذه الوصفة طبق رئيسي على سفرتك، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال حصرياً طريقة تحضير البفتيك على الطريقة التركية بالخطوات كما يلي.
طريقة عمل البفتيك بالصوص الأبيض:
المكونات والمقادير:
- كيلو لحم بفتيك.
- 2 حبة بصل كبار.
- 3 حبات فلفل.
- 4 حبات طماطم.
- كمية مناسبة من الدقيق.
- كوب لبن.
- ماء حسب الحاجة.
- نصف ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بهارات لحمة، ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.
طريقة تحضير البفتيك بالوايت صوص:
- أولاً نقوم بتجهيز البصل والفلفل والطماطم ونقوم بتقطيع البصل إلى شرائح والطماطم والفلفل إلى حلقات رفيعة.
- ومن ثمة نضع معلقتين من الزبدة في صينيه على النار، ثم نقوم بوضع اللحم وعند تغيير لونه نقوم بوضعه على الجهة الأخرى حتى يتغير لونها أيضاً.
- ثم نقوم بنقله في إناء آخر ومن ثمة نضع على باقي الزبدة معلقتين من الزيت ونضع كميه مناسبه من الدقيق ونقوم بتحريك الدقيق على النار حتى يتغير لونه إلى اللون الأصفر الفاتح مثل لونه عند صنع البشاميل.
- ثم نضع كوب الحليب ونقوم بالتقليب ثم إضافة كوب الماء ونضع الملح والفلفل الأسود وتوابل اللحم والبابريكا ونقلب جيداً حتى نحصل على قوام أخف قليلاً من قوام صوص البشاميل.
- ومن ثمة نقوم بوضع طبقة من شرائح لحم البفتيك في صنية الصوص، ونضع فوقها طبقة أخرى من شرائح البصل والفلفل والطماطم ونستمر بوضع الطبقات فوق بعضها على نفس المنوال حتى ننتهي من كامل الكمية.
- ثم نرفعها على النار وعندما يتم الغليان وتقل كمية الصوص ننقلها إلي الفرن على درجة حرارة متوسطة لإتمام النضج وحتى تأخذ اللون الذهبي الفاتح وتقدم إلى جانب الأرز البسمتي أو الخبز.
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