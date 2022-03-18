طريقة عمل البفتيك بالصوص الأبيض بالطريقة الأصلية

طريقة عمل البفتيك بالصوص الأبيض هو من الأكلات السهلة البسيطة التي لا تستغرق وقت ولا مجهود بالتحضير ويمكن تقديمها بجانب المعكرونة أو البطاطس المقلية، مع السلطات اللذيذة والتي سوف يفضلها أطفالك بل وجميع أفراد العائلة بمذاقها الرائع ورائحتها الذكية، كما أنها من الوجبات الغنية بكمية هائلة من العناصر الغذائية المفيدة لصحة أبنائك لما تحتوي علية من عناصر غذائية قيمة مثل البروتين والكالسيوم من اللبن واللحم في هذه الوصفة وغيرها من الأملاح والمعادن والتي تجعل من هذه الوصفة طبق رئيسي على سفرتك، ومن خلال موقع ثقفني نقدم لكم في هذا المقال حصرياً طريقة تحضير البفتيك على الطريقة التركية بالخطوات كما يلي.

طريقة عمل البفتيك بالصوص الأبيض:

المكونات والمقادير:

كيلو لحم بفتيك.

2 حبة بصل كبار.

3 حبات فلفل.

4 حبات طماطم.

كمية مناسبة من الدقيق.

كوب لبن.

ماء حسب الحاجة.

نصف ملعقة صغيرة بابريكا، ملعقة صغيرة بهارات لحمة، ملح وفلفل أسود حسب الحاجة.

طريقة تحضير البفتيك بالوايت صوص: