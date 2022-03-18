نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل عجينة القطايف في البيت مثل الجاهزة بمكونات كلها في مطبخك في المقال التالي

من أشهر أنواع الحلويات الشرقية التي لا تخلو منها إي مائدة رمضانية، فتوجد لها العديد من طرق الإعداد والحشوات التي تختلف من مطبخ لمطبخ، ولكن ولإعداد ألذ قطايف يجب تصنيع العجين بمذاق رائع، لذلك ومن خلال السطور القادمة سنتعرف على أهم أسرار وطرق الكنفاني في تحضير عجينة القطايف، لنتعلم كيف يمكن إعدادها في المنزل بكل سهولة. مكونات إعداد عجينة القطايف ٢ كوب دقيق متعدد الاستخدامات

نصف كوب دقيق سميد ناعم

٣ كوب ماء دافئ

ملعقة صغيرة خميرة

نصف ملعقة صغيرة بيكينج باودر

ربع ملعقة صغيرة بيكينج صودا

نصف ملعقة صغيرة سكر

فانيليا

ملح طريقة إعداد عجينة القطايف في البداية سنقوم بتحضير عجينة القطايف، فكل ما عليكى هو وضع 2 كوب من الدقيق الأبيض متعدد الاستعمالات، ثم قومي بإضافة نصف كوب من دقيق السماد إليه، أخلطيهم جيدًا معًا.

ضعي كوب ونصف من الماء الدافئ على الدقيق، واستمري في الخلط حتى يصبح القوام ناعم ولازق قليلاً، ثم قومي بتغليف الوعاء بالبلاستيك واتركيه لمدة ساعة في مكان دافئ قليلاً.

بعد ذلك قومي بإحضار العجين مرة أخرى، ثم قومي بإضافة كوب من الماء الدافئ، واخلطي العجين حتى يصبح سمكه متوسط.

ضعي ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية، ونصف ملعقة صغيرة من البيكينج بودر وربع ملعقة صغيرة من البيكينج صودا ونصف ملعقة من السكر ورشة من الفانيليا والملح، قومي بتقليب كل المكونات السابقة جيدًا معاً.

ضعي جميع المكونات السابقة في الخلاط أو قومي بتقليبهم بالمضرب جيدًا، حتى تحصلي على قوام ناعم وبدون أي تكتلات، ويمكنك تزويد نصف كوب من الماء الدافئ حتى تصلى إلى القوام المناسب.

قومي بتغطية العجين مرة أخرى، واتركيها حتى تختمر لمدة نصف ساعة على الأقل.

قومي بتحضير طاسة على نار أقل من المتوسطة، واتركيها لمدة 10 دقائق حتى تصبح ساخنة.

ضعي كمية قليلة من العجين على شكل دائرة بالحجم المناسب لكي، واتركيها حتى تصنع فقاعات في منتصف العجين دون الأطراف.

قومي برفع القطايف من على النار، وضعيها ما بين قطعتين من القماش حتى تظل طرية وهشه، استكمالى باقي كمية العجين بنفس الطريقة حتى تحصلي على كمية القطايف التي تحتاجي إليها. عمر شويل - جدة طريقة عمل عجينة القطايف في البيت مثل الجاهزة بمكونات كلها في مطبخك - ثقفني

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