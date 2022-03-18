بسكويت الكاكاو بالسمنة البلدي على أصوله بأسهل المقادير وبطريقة ناجحة ودايبة دوب

يعتبر البسكويت من المخبوزات الشهية المعروفة فى الاعياد والمناسبات، حيث تحرص السيدات على تقديمها خصوصاً فى الأعياد، ونظراً لغلو الأسعار فى المحلات، فلما لا نقوم بتحضيرها فى المنزل، فهى من المخبوزات المحببة على الإفطار مع كوب الشاى أو الحليب، فهى تمتاز بطعمها اللذيذ الهش، ولهذه الأسباب سوف نقوم بتحضير البسكويت فى المنزل بكل سهولة.

طريقة تحضير بسكويت الكاكاو فى المنزل

تتعدد وتتنوع أشكال وأحجام البسكويت على حسب رغبة كل فرد، كما يوجد نكهات مختلفة للبسكويت فبعض الأشخاص يفضلونه بطعم البرتقال أو بالكاكاو أوالقرفة أو ساده، فكل طعم له مذاق ونكهه مختلفة يتميز بها عن غيره، ويعد البسكويت من الوجبات الخفيفة التى نفضلها مع النسكافيه أو الشاى ويمكن تحضيره فى اى وقت من الأوقات ولا يشترط وجوده فى الأعياد فقط فهو محبب للأطفال والكبار ويرغبون فى تناوله بإستمرار، وسوف نقوم بعمل بسكويت الكاكاو لما له من مذاق يعشقه الأطفال فى جميع الأعمار.

طريقة تحضير البسكويت بالكاكاو

المكونات

كيلو من الدقيق.

أربع بيضات.

نصف كيلو من السمن البلدى.

كوب من اللبن.

2 كوب من السكر المطحون الباودر.

معلقتين كبار من النشا.

معلقة صغيرة من النشادر.

معلقة صغيرة من البيكينج باودر.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

3 معالق كبار من الكاكاو.

تحضير البسكويت بالكاكاو

نحضر وعاء كبير ونضع بداخله الدقيق والنشا والبيكينج باودر والنشادر والكاكاو.

نحضر بوله كبيرة ونضع البيض والفانيليا والسمن والسكر ونقوم بخفقهم حتى يتمازجوا جيداً.

نضع الخليط على الدقيق، ثم نضع اللبن لنقوم بالعجز جيداً حتى يصبح الخليط كريمى ومتماسك ونتركه يرتاح لمده عشر دقائق.

نقوم بتشكيل البسكويت وتقطيعه بواسطه السكين وعمل خطوط بالطول.

نسخن الفرن على درجه حرارة متوسطة قبل دخول البسكويت.

نضع بسكويت الكاكاو فى الصينية ويدخل الفرن، ونتركه لمدة عشر دقائق حتى ينضج.

اذا كنتى ترغبين سيدتى بالحصول على بسكويت ساده كل ماعليكى أن تحضرى مكونات البسكويت السابقة دون مسحوق الكاكاو، كما أن الكمية التى قومنا بتقديمها كبيرة لعيلة كبيرة، فإذا كنتى ترغبين فى عمل كمية أقل فيمكن أن تحضرى البسكويت بنصف الكمية التى قومنا بتقديمها.