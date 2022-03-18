بمقادير وقوام مظبوط ومتماسك أصنعي الطحينة البيضاء بالسمسم على أصولها 100% مثل الجاهزة

الطحينة من أنواع المقبلات التى لا غنى عنها فى مواءد السمك أو المشويات بكل أنواعها أومع العسل الأسود، فهى غنيه بالفيتامينات والمعادن التى يحتاجها الجسم، حيث أن الطحينة فى الأسواق قد تبدو خفيفة فى بعض الأحيان، لذلك ننصح بعملها فى المنزل بطرق سهلة وبسيطة، وسوف نعرض فى هذا المقال عن طريقة عمل الطحينة فى المنزل.

طريقة عمل الطحينة فى المنزل

تدخل الطحينة فى كثير من السلطات مثل سلطة الرنجة الشهيرة وسلطة البابا غنوج وسلطة التونة ومع الفول والعسل الأسود، فهى تعتبر مهمة فى كل بيت وعدم الاستغناء عنها فى العديد من الوجبات التى نتناولها.

طريقة تحضير الطحينة

المكونات

ربع كيلو من السمسم.

أربع فصوص كبيرة من الثوم المفروم.

معلقة خل.

فلفل أسود مطحون.

ملح.

كمون.

ماء دافىء.

تحضير الطحينة فى المنزل

نقوم بتحميص السمسم على نار هادئة حتى يحمص جيداً، ثم نرفعه من على النار.

نحضر الخلاط الكهربائي ونضع السمسم المحمص ونخلطه جيداً.

نحضر بوله ونصع داخلها الثوم المفروم والخل والفلفل والملح والكمون، ثم نضع عليهم السمسم ونقوم بتقليبهم حتى تمام التجانس ونضيف إليهم الماء الدافئ تدريجياً حتى يتمازجوا.

نضع الطحينة فى وعاء ويمكن أن نزينه بكمية من البقدونس.

طريقة أخرى لعمل الطحينة مثل المطاعم

هذه الطريقة شهيرة جداً فى المطاعم، نظراً لعلو سعر الطحينة فى الأسواق فيقومون أصحاب مطاعم المشويات بطريقة تقديم الطحينة بشكل مختلف عن المعتاد، حيث أنها تبدو هذه الطريقة مميزة ومختلفة عن الطريقة المعتادة، ولكنها سهله فى التحضير والمكونات، كل ماعليكى أن تحضرى الطحينة بالشكل الذى قومنا بتحضيره سابقآ، ثم وضعها فى برطمان زجاجى نظيف لحين الاستخدام.

طريقة عمل الطحينة مثل المطاعم

المكونات

معلقة كبيرة من الطحينة الجاهزة التى قومنا بعملها من قبل.

رغيف عيش أبيض شامى.

ملح.

كمون.

طريقة تحضير الطحينة بالخبز الأبيض