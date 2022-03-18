طريقة عمل كيكة الروانى الاصلية الهشة الخفيفة الرائعة والخطيرة والطعم الرهيب جدا

تعتبر كيكة الروانى من الذ وافضل الكيكات والتى يمكن تحضيرها فى المنزل بخطوات سهلة وبسيطة. وكذلك بمكونات بسيطة ومعظمها متوفرة فى جميع البيوت. وتعد كيكة الروانى من الدقيق الابيض و دقيق السميد وهى من الكيكات الهشة و اللذيذة والشهية. وترغب الكثير من الأمهات وربات البيوت فى معرفة طريقة تحضير كيكة الروانى فى المنزل وتقديمها الى افراد الاسرة. كما أن كيكه الروانى من الكيكات المحببة لدى الجميع وسوف نوضح فى السطور التالية طريقة عمل كيكة الروانى بالمقادير المضبوطة.

خطوات تحضير كيكة الروانى الشهية

تعد كيكة الروانى من اشهى انواع الكيك والتى تتميز بالطعم الشهى واللذيذ. ومن خلال الخطوات التالية سوف نتعرف على طريقة كيكة الروانى الاصلية. وايضا المكونات والمقادير التى تستخدم فى عمل وتحضير كيكة الروانى وان تقوم ربات البيوت بتحضير كيكة الروانى في المنزل كالمحترفين ونوضح ذلك فى السطور التالية.

مكونات ومقادير كيكة الروانى الشهية

كوب ونصف من الدقيق الابيض المنخول.

ثم كوب ونصف من دقيق السميد.

كذلك نصف كوب من جوز الهند.

مع كوب من السكر.

كذلك كوب من الزبدة او الزيت.

مع كوب من الزبادى.

ايضا خمس حبات من البيض.

ثم ملعقة من الفانيليا.

ملعقة من البيكنج بودر.

ايضا ملعقة صغيرة من الملح.

مكونات الشربات او القطر

مقدار كوبان من الماء.

ثم كوبان من السكر.

عصير ليمونة.

خطوات عمل وتحضير كيكة الروانى الشهية

طريقة تحضير الشربات

نضع الماء فى وعاء على نار متوسطة ثم نضع السكر حتى الغليان وذوبان السكر.

اضافة عصير الليمون مع التقليب حتى نحصل على مزيج شبة ثقيل.

ثم ترفع المكونات من على النار وتترك جانبا.

طريقة تحضير عجينة كيكة الروانى

فى وعاء نضع البيض والسكر والفانيليا والزبادى ويتم خفق المكونات بالمضرب الكهربائى حتى نحصل على مزيج هش وخفيف وفاتح.

إضافة الزبدة السائلة او الزيت تدريجيا الى المكونات مع خفق المكونات على سرعة عالية ويصبح القوام متجانس.

خلط الدقيق الابيض مع دقيق السميد والملح والبيكنج بودر فى وعاء اخر حتى تختلط المكونات معا بشكل جيد.

اضافة خليط الدقيق والسميد الى خليط المكونات الاخرى من البيض والسكر والفانيليا والزيت تدريجيا.

يتم خفق المكونات باستمرار دون توقف بعض الوقت حتى نحصل على خليط متجانس قريب الى التماسك.

طريقة التسوية