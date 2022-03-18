أسهل واسرع كفته أرز في الدنيا اعمليها فالخلاط ب10دقايق بدون مفرمة لحمه مقادير مظبوطه100

تعتبر كفتة الأرز من الأكلات المفضلة عند الكبار والصغار، فهي تتميز بطعمها الشهي واللذيذ، كما أنه يتم تحضيرها خصيصًا في المناسبات والعزائم، وطريقة تحضيرها سهلة ومكوناتها بسيطة، ويتم تحضيرها من الأرز واللحم المفروم البقري، ويمكن تخزينها في الفريزر لحين استخدامها لتحضيرها كوجبة سريعة، فنقدم لكي عزيزتي طريقة عمل كفتة الأرز خطوة بخطوة.

طريقة عمل كفتة الأرز

بنصف كيلو فقط من اللحم المفروم وكوب من الأرز اصنعي كمية كبيرة من كفتة الأرز تكفي لخمس أو ست أفراد ودون الحاجة إلى مفرمة.

المقادير المطلوبة:

½ كيلو من اللحم المفروم البقري.

1 كوب من الأرز.

1 حبة من البصل المقطعة متوسطة الحجم.

7 فصوص من الثوم المقطع.

1 ربطة من البقدونس الأخضر.

1 ربطة من الشبت الأخضر.

1 ربطة من الكزبرة الخضراء.

ملح وفلفل أسود.

زيت نباتي وفير للتحمير.

المقادير المطلوبة لصلصة:

1 لتر من عصير الطماطم.

4 فصوص ثوم مفروم.

2 كوب من شوربة الفراخ أو اللحمة.

طريقة التحضير كفتة الأرز: