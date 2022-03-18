ضعيها لفرغات شعرك و الصلع النتيجة ستبهرك تنبت الشعر وتملأ الفراغات من أول استعمال

يجب أن نشير أن تساقط الشعر يعتبر من المشاكل التي تواجها العديد من النساء والرجال أيضا وبالطبع مشكلة تساقط الشعر والصلع ناتجة عن العديد من العوامل والأسباب المختلفة، كما يجب أن نشير أن تساقط الشعر أيضا باستمرار بسبب سوء التغذية وقلة العناية بفروة الرأس والشعر واستعمال العديد من المنتجات الغير مناسبة نهائيا لجميع أنواع الشعر حيث تحتوي المنتجات الخارجية على العديد من المواد الكيميائية الضارة بصورة كبيرة للغاية والتي تعمل على تساقط الشعر ولكن هناك العديد من الوصفات الطبيعية التي ستقدمها لكم خلال السطور القادمة التي تساعد في تقوية بصيلات الشعر وتعزيز النمو الطبيعي للشعر مرة أخري.

علاج تساقط الشعر

من الجدير بالذكر أن هناك العديد من الوصفات الطبيعية والطرق المختلفة التي تساعد في تحفيز فروة الرأس ومساعدة الشعر أيضاً على النمو بشكل طبيعي لذلك يمكنكم تدليك فروة الرأس بنوع من الزيوت الطبيعية، وهي تعتبر من الطرق المستخدمة التي تساعد في تحسين فروة الرأس كما تعمل أيضا على تحفيز نمو الشعر ويمكنكم استخدام زيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا أو زيت الاركان الذي يعتبر من افضل الزيوت التي يتم استخدامها من أجل فروة الرأس ويجب أن يكون الزيت دافئ لتجنب إيذاء فروة الرأس.

زيت الخروع لنمو الشعر

يعتبر هذا الزيت من الزيوت التي تساعد في نمو الشعر كما يعمل أيضا على إطالة وتقوية الشعر بصورة كبيرة، لذلك يجب عليكم تدليك فروة الرأس بكمية مناسبة من زيت الخروع ثم يجب عليكم تغطية الشعر بغطاء بلاستيكي ويمكنكم فعل ذلك مرة كل أسبوع ثم يجب عليكم غسل الشعر بالشامبو لإزالة بقايا زيت الخروع ويجب عليكم تكرار تدليك الشعر بهذا الزيت من أجل الحصول على أفضل النتائج.