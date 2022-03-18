نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون رجيم الشوربة الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا وداعا للحرمان في المقال التالي

بالطبع هناك العديد من المشروبات والأطعمة التي تساعد على القضاء على الدهون ولكن الشوربة الحارقة للدهون يمكنكم من خلالها القضاء على الدهون الذي ترغبون في القضاء عليها في غضون أسبوع واحد فقط، وهو حساء يساعد على حرق الدهون تدريجياً كما يمكنكم الشعور بفرق كبير في خلال اسبوع واحد فقط، من الجدير بالذكر أنها تحتوي على سعرات حرارية قليلة للغاية ولكن قيمتها الغذائية معتدلة وتحتوي على العديد من الفوائد الرائعة للجسم تابعوا معانا طريقة تحضيرها بكل سهولة خلال السطور القادمة. المقادير المطلوبة لتحضير الشوربة الحارقة تتكون الشوربة الحارقة للدهون من المقادير الآتية: صدر دجاجة مسلوقة ومقطع.

راس صغير من الملفوف المقطع.

٢ ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

٢ ملعقة كبيرة من الزنجبيل المطحون.

ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

ملعقة صغيرة من الكركم.

ملعقة صغيرة من الملح .

٢ عود من الكرفس مقطع .

٢ حبة متوسطة من البطاطس مقطعة مكعبات.

١ حلة كبيرة من الجزر مقطع مكعبات.

كوب من المشروم الطازج مقطع شرائح .

قرن واحد من الفلفل الاحمر الحار حسب الرغبة.

كوب من الماء الساخن. طريقة تحضير الشوربة الحارقة يمكنكم تحضير الشوربة الحارقة بكل سهولة من خلال الخطوات الآتية: أولا يجب أن يتم وضع الكمية المناسبة من زيت الزيتون في وعاء عميق افضل من السمنة والزيت العادي.

ثانيا يجب عليكم إضافة الدجاج في حالة عدم وجود مرقة حيث يوفر لهذا الحساء العديد من البروتينات التي تفقدها العديد من وصفات النظام الغذائي.

كما يجب الإشارة أن إضافة كمية مناسبة من زيت الزيتون والزنجبيل على تنشيط الدورة الدموية وتسريع عملية حرق الدهون.

ثم يجب عليكم إضافة القرفة فهي تجلب الطعم الجيد الشوربة وتحارب العدوي أيضا لجميع الاطباق الصحية.

ثم يتم إضافة الكركم بعد ذلك ويتم بعد ذلك إضافة الملفوف أيضا.

ثم يجب عليكم إضافة الكرفس بعد ذلك فهو مريح جدا للقولون.

ثم يجب عليكم إضافة الجزر والبطاطس والفلفل الأحمر ثم يتم غمس المكونات في الماء المغلي ويتم تسخينها على نار متوسطة

لمدة ربع ساعة حتى تنضج جميع المكونات وتصبح مناسبة الشوربة. عمر شويل - جدة بدون رجيم الشوربة الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا وداعا للحرمان - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون رجيم الشوربة الحارقة للدهون لإنقاص الوزن 3 كيلو أسبوعيا وداعا للحرمان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.