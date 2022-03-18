ادهن خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون على البطن والارداف قبل النوم والنتيجة بطن مسطح وأرداف مشدودة

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ادهن خلطة الزنجبيل وزيت الزيتون على البطن والأرداف قبل النوم وشاهد ما يحدث لجسمك، حيث أن الكثير من الأشخاص يعانون من تمركز الدهون في منطقة البطن والأرداف، مما دعى هذا الأمر عن البحث في محركات جوجل عن وصفات طبيعية تخلص الجسم من الدهون، لذلك قد أعددنا لكم هذا المقال لتقديم وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون ليخلصك من الدهون.
طريقة تحضير وصفة الزنجبيل وزيت الزيتون
يتم تحضير هذه الوصفة بكل سهولة لكي تتخلصي من الدهون التي تتركز في البطن والأرداف، وهذا من خلال إتباع الخطوات التالية:
- يتم إحضار حبة من الزنجبيل ويقشر جيدا، ثم يتم تجفيفه وطحنه حتى يصبح مسحوق.
- يتم إحضار مقدار معين من زيت الزيتون، ثم يتم تسخينه ونتركه حتى يغلي.
- ومن ثم بعد ذلك يتم إضافة الزنجبيل على النار، ونتركه يغلى مع التقليب حتى يتغير لونه ويصبح اللون أصفر.
- نرفع الخليط من على النار ونتركه يبرد تماما.
- ندهن الأرداف والبطن جيدا من خلال الوصفة.
- يتم عمل تمارين رياضية حتى يتعرق الجسم، ويفتح مسام الجسم ويمتص الجسم هذه الوصفة.
- نلاحظ البطن مسطح والأرداف مشدودة في وقت قصير.
فوائد خلطة زيت الزيتون مع الزنجبيل
- تعمل على فقد الوزن.
- كما تعمل هذه الوصفة على شد البطن والارداف.
- تساعد على تخليص الجسم من الترهلات الجلدية.
- تساهم في امتصاص الدهون.
- تخلص الوجه من البثور والحبوب.
- تعمل على توحيد لون البشرة.
- تساعد في علاج الحروق.
- تخلص من أمراض القلب والقولون.
- تعمل على تحسين وظائف المعدة.
- تساعد في التخلص من الامساك وعلاج البواسير.
- تقضي على الإحساس بالغثيان والقيء.
- كما أنها تساعد في علاج العمود الفقري عن طريق دهان الظهر يوميا.
- تنشط الدورة الدموية للبشرة.
- تنعم البشرة.
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