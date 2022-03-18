طريقة عمل الفشار بملعقة واحدة من البيكنج بودر فكرة عبقرية وجديدة هتغير حياتك

يعتبر الفشار واحد من أهم أدوات التسلية التي يمكن أن نلجأ لها في الكثير من الأوقات، وقد تفنن البعض في طريقة تنفيذه بوصفة مميزة في المنزل كما يتناولونه في الخارج، ولكن هل هذه الوصفة صعبة بشكل كبير ولا يمكن تنفيذها بسهولة؟، حيث سنوضح معنا الآن طريقة لعمل الفشار من خلال إضافة ملعقة واحد من البيكنج بودر سنشعر بأفضل طعم على الإطلاق.

وصفة لعمل الفشار بملعقة من البيكنج بودر

إذا كنت من الأشخاص التي تفضل تناول الفشار كغيره من الأنواع المختلفة من الأطعمة يمكنكم متابعتنا، حيث سنضع إليكم طريقة جديدة سنتمكن من خلالها بعمل أشهى وصفة للفشار، وذلك عند تناوله ووضع ملعقة واحدة من البيكنج بودر، تأتي المكونات أولاً هكذا:

تحضير الكمية المناسبة من الفشار التي نرغب في عملها.

نصف كوب من الماء.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

كوب واحد من السكر.

كمية من الزيت النباتي.

خطوات تنفيذ الوصفة

والآن ما علينا سوى أن ننفذ القليل من الخطوات التي تساهم في عمل أشهى وصفة للفشار، حيث ما علينا سوى أن نضع القليل من البيكنج بودر وسنلاحظ الطعم، وتأتي الخطوات الصحيحة بهذا الشكل: