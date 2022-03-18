بشمعة واحدة تخلصي من تشققات الأقدام والجلد الميت في ثواني بدون أي ألم

تعتبر تشققات القدم عند السيدات من أكثر الأمور المزعجة التي يحولن التخلص منها، ولذلك تلجا بعض النساء إلى الكثير من الوصفات والأدوية الطبية والكريمات التي تكون بأسعار مرتفعة، وأحيانا لا تحقق النتائج المرجوة منها، ولذلك سوف نوضح لكم في هذا المقال وصفة سحرية وفعالة وتعمل على التخلص تمام من أي جفاف أو تشققات بالقدم.

علاج تشققات الأقدام والجلد الميت

أحيانا تكون كريمات علاج تشققات القدم تكون بأسعار غالية ولا يستطيع المعظم شرائها، ولذلك إليكم مكونات وصفة سهلة وبسيطة وبأقل التكلفة.

ملعقة من زيت الجليسرين تكون كبيرة.

ملعقة من زيت الزيتون تكون كبيرة.

شمعة كبيرة تكون ذات اللون أبيض.

طريقة التحضير للوصفة

وبعد أن تعرفنا على مكونات تحضير وصفتنا بالمنزل سوف نوضح لكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة ونوضح لكم كيفية استخدام الوصفة بطريقة فعالة أيضا.

نحضر إناء ونضعه على النار ونضع به الشمعة ونتركها حتى تسيح تماما.

نبدأ في إضافة ملعقة زيت الزيتون، وملعقة زيت الجليسرين ونقلب كل هذه المكونات معا حتى تختلط بشكل جيد وتمتزج معا.

ثم نقوم بعد ذلك برفع الخليط من على النار وبعد أن يبرد يمكن ان نضعه في علبة ونغلقها ونستخدمه عند الحاجة.

نقوم بدهن جزء من هذا الخليط على القدم التي يوجد بها التشققات، ثم ندلك جيدا نترك هذا الخليط على القدم لمدة ليلة كاملة ثم تغسل القدم.

نستمر على هذه الوصفة لمدة ٧ أيام وسوف تلاحظين خلال هذه المدة تحسن القدم ونعومتها وإزالة أي تشققات أو خشونة بالقدم.

أسباب الإصابة بتشققات القدم

وبعد أن تعرفنا على وصفتنا السحرية في علاج تشققات القدم سوف نوضح لكم الأسباب التي تؤدي إلي خشونة وتشققات القدمين لتجنبها.