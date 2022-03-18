نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو عندك ملعقة فازلين تعالي أقولك هيخلي شعرك طويل وكثيف ازاي شعرك هينمو بدون توقف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تسعى كل سيدة لجعل شعرها انسيابي وطويل فتلك الأمور تكسبها الثقة كما تسعى إلى الحصول على شعر كثيف وهناك العديد من الطرق لتطويل الشعر بطريقة سهلة وبسيطة وسوف نعرض في هذا المقال طريقة سهلة للجميع للحصول على شعر طويل وكثيف.

طريقة سهلة لتطويل الشعر

الطريقة الأولى :-

نضع ملعقة من الفازلين ونضيع عليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون .

طريقة الاستخدام:يتم وضع هذا الخليط مرتين في الأسبوع وتكرر هذه الوصفة لمدة شهر.

الطريقة الثانية :-

نضع ملعقة من الفازلين ونضيف إليه ملعقة من الثوم .

طريقة الاستخدام :-

يتم فرك هذه المكونات على فروة الرأس ويترك حوالي 10دقائق ويتم شطفه بالماء وتكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لمدة شهر وستلاحظين النتيجة.

الطريقة الثالثة :-

نضع ملعقة واحد من النشا إلى ملعقة واحدة من الفازلين.

طريقة الاستخدام

يتم مزج هذين المكونين جيداً ويتم وضعهم على الشعر وعمل حمام كريم لمدة 15دقيقة ثم يتم شطف الشعر بالماء وتكرر هذه الطريقة مرة واحدة في الأسبوع لمدة 3 شهور وستحصلين على نتيجة مذهلة ورائعة لتطويل وتكثيف وتغذية الشعر.

الطريقة الرابعة :-

يتم خلط ملعقة صغيرة من الفازلين إلى ملعقة كبيرة من البن.

طريقة الاستخدام:-

يتم وضع تلك المكونات على الشعر من بداية الفروة وحتى منتصف الشعر لمدة من 15 إلى 20دقيقة ويتم شطفه بالماء وتكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع لمدة 3 شهور.

الطريقة الخامسة :-

نضع ملعقة كبيرة من الفازلين إلى ملعقة من الليمون.

طريقة الاستخدام :-

يتم خلط هذين المكونين جيداً حتى يصبح قوامهم كريمي ويتم وضعهم على الشعر ويتركوا نصف ساعة وتكرر هذه الطريقة مرة أسبوعياً لمدة 3شهور.

وبذلك نكون قد تحدثنا في هذا المقال على أهمية الطرق لتطويل وتكثيف الشعر بملعقة فازلين واحدة وبأقل تكلفة وبمكونات موجودة في كل منزل.