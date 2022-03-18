نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طول عمرنا بنخزن الطماطم غلط هتخزني اكترمن20كيلو طماطم برة التلاجه من السنه للسنه في اقل من5دقائق في المقال التالي
العديد من النساء يصبحن ربات بيوت وهن عاملات، يبحثن دائما عن طرق لتخزين الطعام وتسهيل القيام به بسرعة، ومهموما يواجه ربات البيوت عمتاً هو الخضروات والفواكه التي قد تتعفن سريعًا دون الاستفادة منها، وفي المقال التالي نعرض معكم طرق تفريز الطماطم وحفظها لأكثر وقت ممكن والاستفادة منها بشكل أسرع دون مجهود.
نبذة عن الطماطم
هي أحد الفواكه، نعم ليست من الخضروات وينتمي إلى الجنس النباتي، ويتم زراعتها في المناطق الاستوائية كأحد أنواع النباتات المعمرة، أما في المناطق الأخرى وتعتبر من النباتات الموسمية، وتبدأ بالظهور بلون اخضر ثم تبدأ بالتغير حتى تصل الأحمر الداكن وهو اللون المطلوب الحصاد فيه.
طرق تخزين الطماطم
- الطريقة الأولى:
في وعاء عميق نضع الطماطم بعد تنظيفها.
إضافة المياه.
وضع ملعقة من الملح وملعقة من الفلفل وملعقة من السكر.
تقليبهم جيدا
تركها على نار هادئة، لمدة لا تقل عن ساعتين.
رفعها عن النار
تركها لتبرد
وضعها في أكياس ووضعها في الفريزر.
- الطريقة الثانية:
غسلها وتجفيفها ووضعها في أكياس حفظ الطعام، بدون تقطيع.
استخدامها في أي وقت على السلطة أو في وصفات الطعام المختلفة.
الطريقة الثالثة
بعد غسلها جيدا.
تجفيفها.
تقطيعها إلى قسمين.
وضع القليل من الملح ووضعها في الفريزر.
فوائد الطماطم بشكل عام
الطماطم بكافة صورها لها العديد من الفوائد الواجب ذكرها، وستكون الفوائد الاتية:
- الطماطم تساعد في تثبيت ضغط الدم.
- تساهم الطماطم في تقليل الإصابة بإعتام في عدسة العين.
- تعمل الطماطم على تحسن حالات الاشخاص المصابين بالربو.
- كما أنه تساعد الطماطم في التخفيف من نزلات البرد.
- بالإضافة إلى ذلك فإنها تعمل على تحسين اضطرابات الهضم.
- كما أنه تعمل على التقليل من أخطار الإصابة بأمراض القلب المختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا بنخزن الطماطم غلط هتخزني اكترمن20كيلو طماطم برة التلاجه من السنه للسنه في اقل من5دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.