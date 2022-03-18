نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفكار أكلات شهر رمضان مأكولات وحلويات شهية موفرة التكاليف في المقال التالي
أكلات رمضان مأكولات شهر رمضان الشهيرة حل خيرة كل الأمهات في عمل أشهر المأكولات التي تغيب عن بالها، سنقدم عدد من الأفكار لأكلات لإفطار شهر رمضان وتكون وجبة مشبعة بمكونات إقتصادية وليست مكلفة، سنوضح لكن تلك المأكولات وحلويات رمضان بأشهر الوصفات سهلة وسريعة التجهيز سنكشفها لكم بأفكار أكلات لذيذة سيحبها كل الأسرة ولن تحتاري في صنع وجبات الإفطار بأفكار مبتكرة وجديدة.
أكلات رمضان أفكار لأشهر مأكولات مائدة رمضان
يوجد الكثير من مأكولات لفطور شهر رمضان الكريم بمكونات بسيطة متوفرة لديكم وإقتصادية، سنعد عدد من مأكولات الشهية التي تعد بسهولة وتكون مشبعة أيضاً
أكلات رمضان مكرومة بشاميل بالويت صوص
- نحتاج إلى عبوة من مكرونة أسطوانية الشكل.
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كيس من خضار مفرز.
- حبة بصل مفرومة ناعم.
- عدد 3 فص ثوم مفروم.
- عدد 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم.
- نصف ملعقة كبيرة من ريحان مجفف.
- مكعب من مرقة الخضار.
- ربع كوب من الماء.
- ملعقة ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك.
مكونات عمل صوص بشاميل بالويت صوص
- نصف كوب من دقيق.
- لتر من حليب سائل كامل الدسم.
- ملعقة كبيرة من زبدة.
- ربع ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- ملعقة كبيرة من بهارات مشكل.
تحضير مكرونة بشاميل بالويت صوص صينية الفرن لإفطار رمضان
- أولا نقوم بسلق المكرونة في وعاء على النار ونضع بالماؤ القليل من الملح مع الزيت وعند غليان الماء ننزل بالمكرونة وتقلب دون تغطية حتى تنضج المكرونة.
- نبدأ بطهي اللحم المفروم بوضع على النار ملعقة كبيرة من زبدة وعندما تذوب يضاف عليها البصل المفروم والبهارات والملح والفلفل الأسود وتترك حتى تذبل البصل ويضلف عليها اللحم المفروم.
- ثم ننزل عليهم بالخضار المشكل مع مكعب مرقة خضار ومعجون الطماطم وتقلب مكونات معا حتى تتشرب الماء لمدة 10 دقائق حتى تنضج.
- وتصفى المكرونة من الماء في مصفاة من دون أن تشطف تصفى فقط، ثم نجهز مزيج البشاميل أو الوايت صوص، عن طريق وضع ملعقة كبيرة من زبدة في وعاء عميق.
- ثم نضع عليها الدقيق ونقلب بسرعة ثم يصب عليها الحليب وتقلب عن طريق مضرب البيض اليدوي وتقلب به حتى لا يحدث تكتلات دقيق في مزيج الحليب.
- ثم نضع عليه الملح والفلفل الأسود وعندما يثقل قوام مزيج بشاميل ارفعيه من على النار، واحضري صينية الفرن وضيفي عليه ملعقة كبيرة من صوص بشاميل.
- ثم ضعي طبقة من المكرونة المسلوقة وعليها طبقة من اللحم المفروم ثم طبقة من بشاميل تغطي اللحم المفروم، ثم عليه طبقة أخيرة من المكرونة.
- ثم اتركي ملعقة كبيرة من صوص بشاميل جانباً، صبي باقي صوص بشاميل على المكرونة حتى تغطى، ثم احضري ملعقة وايت صوص التي حضرناها وضيفي عليها بيضة مع ملعقة كبيرة من جبن رومي مع ملعقة كبيرة زيت.
- ورشة من الملح والفلفل الأسود وقلبي تلك المزيج جيدا وصبيه على طبقة بشاميل الأخيرة لتكون وجه صينية مكرونة بشاميل الذهبية اللامعة.
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