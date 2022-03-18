أفكار أكلات شهر رمضان مأكولات وحلويات شهية موفرة التكاليف

أكلات رمضان مأكولات شهر رمضان الشهيرة حل خيرة كل الأمهات في عمل أشهر المأكولات التي تغيب عن بالها، سنقدم عدد من الأفكار لأكلات لإفطار شهر رمضان وتكون وجبة مشبعة بمكونات إقتصادية وليست مكلفة، سنوضح لكن تلك المأكولات وحلويات رمضان بأشهر الوصفات سهلة وسريعة التجهيز سنكشفها لكم بأفكار أكلات لذيذة سيحبها كل الأسرة ولن تحتاري في صنع وجبات الإفطار بأفكار مبتكرة وجديدة.

أكلات رمضان أفكار لأشهر مأكولات مائدة رمضان

يوجد الكثير من مأكولات لفطور شهر رمضان الكريم بمكونات بسيطة متوفرة لديكم وإقتصادية، سنعد عدد من مأكولات الشهية التي تعد بسهولة وتكون مشبعة أيضاً

أكلات رمضان مكرومة بشاميل بالويت صوص

نحتاج إلى عبوة من مكرونة أسطوانية الشكل. نصف كيلو من اللحم المفروم. كيس من خضار مفرز. حبة بصل مفرومة ناعم. عدد 3 فص ثوم مفروم. عدد 2 ملعقة كبيرة من معجون الطماطم. نصف ملعقة كبيرة من ريحان مجفف. مكعب من مرقة الخضار. ربع كوب من الماء. ملعقة ملح وفلفل أسود على حسب رغبتك.

مكونات عمل صوص بشاميل بالويت صوص

نصف كوب من دقيق. لتر من حليب سائل كامل الدسم. ملعقة كبيرة من زبدة. ربع ملعقة صغيرة من الملح. ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملعقة كبيرة من بهارات مشكل.

تحضير مكرونة بشاميل بالويت صوص صينية الفرن لإفطار رمضان