تجهيزات الثلاجه لشهر رمضان ومعرفة طرق تفريز الفواكه والخضروات

تبحث الكثير من الأمهات مع اقتراب شهر رمضان عن تجهيزات وتفريزات شهر رمضان الكريم بصورة آمنة لضمان الطعم اللذيذ وعدم فقدان الأطعمة إلى قيمتهم الغذائية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على تجهيزات وتفريزات رمضان.

تجهيزات وتفريزات شهر رمضان:

أصبح من السهل الآن تجهيز الكثير من الأطعمة والمأكولات في هذه الأيام قبل قدوم شهر رمضان الكريم وذلك من أجل توفير الوقت والجهد من أجل العبادة والطاعة وإليكم في السطور الآتية الطريقة التي يتم بها

تجهيز الخضروات والفواكه:

يتم شراء ورق العنب ثم يتم سلقه لمدة دقيقتين ويتم خروجه على مياه مثلجة ثم يتم وضعه في أكياس بعد ان يتم سحب الهواء في الفريزر.

بعد ذلك يتم تجفيف الملوخية وفركها ثم يتم استعمالها بكل سهولة.

القيام بشراء البرتقال ثم يتم تقطيعه ووضعه في أكياس ثم يتم استخدامه من أجل صناعة العصير.

الفراولة يتم الحصول عليها ثم يتم غسلها أكثر من مرة ثم يتم تنظيفها ووضعها في أكياس من أجل استخدامها للعصير.

الطماطم وتعتبر من أهم الخضروات التي يلزم تخزينها نظرًا لأنه يتم احتياجها بكثرة فيتم تقطيعها ووضعها في أكياس ثم يتم وضعها في أكياس مع كميات مناسبة

تفريزات المكسرات والعصائر