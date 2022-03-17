أفضل طريقة لعمل الجلاش بالكنافة بخطوات سهلة وبسيطة

طريقة عمل الجلاش بالكنافة، يعد الجلاش من أحد أنواع الحلويات الشرقية الشهيرة والمفضلة عند الكثير يحبها الجميع من الصغار والكبار نظراً لطعمها اللذيذ المحبوب، لا يتم الاستغناء عنها في شهر رمضان الكريم، يتم استخدام أكثر من حشوة له، من الممكن أن يتم حشوها بالكريمة أو المانجو أو المكسرات وغيرها العديد من الحشوات، ولكن في هذا المقال سوف نقدم لكم اليوم طريقة عمل الجلاش بالكنافة بالخطوات البسيطة فتابعونا في السطور التالية.

طريقة عمل الجلاش بالكنافة

من الحلويات المشهورة بشكل كبير، ويفضلها العديد من الأشخاص، تحضر بطريقة سهلة وبسيطة ويمكن لربة المنزل تحضيرها في البيت دون شرائها جاهزة، فهي تعد بأبسط المكونات الاقتصادية وخطوات بسيطة، كما يمكن حشوها بالعديد من الحشوات الأخرى.

المكونات المستخدمة

لفه من الجلاش بوزن ٤٠٠ جرام تقريباً.

نصف كيلو من الكنافة الطازجة.

عدد اثنان كوب من الشربات (القطر).

ملعقة كبيرة من السمن بدرجة حرارة الغرفة.

نصف كوب من السمن السائل.

طريقة التحضير

في وعاء على النار يتم وضع الكنافة وملعقة السمن ويتم التقليب حتى تتحمر الكنافة، بعد ذلك يتم رفعها من على النار.

ثم يتم وضع ملعقتان كبيرتان من الشربات إلى الكنافة مع التقليب الجيد.

بعد ذلك نقوم بأخذ ورقتين من الجلاش ونبدأ بدهنها بالسمن السائلة ونضيف إليها ملعقة كبيرة من حشوة الكنافة التي تم تحضيرها.

يتم لف الجلاش جيداً على هيئة رول مع ضرورة الضغط بالأصابع وأحكام غلقها جيداً.

يتم تنفيذ نفس الخطوات حتى يتم الانتهاء من الجلاش الموجود.

بعد ذلك نقوم بوضع أصابع الجلاش في الصينية بعد تجهيزها بقليل من الزبدة.

يتم وضع الصينية الفرن بعد أن تم تسخينه مسبقاً على درجة حرارة لا تزيد عن ١٨٠ درجة مئوية.

بعد أن تكتسب الصينية اللون الذهبي يمكنك إخراجها وتركها جانباً حتى تبرد.

يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم باردة وبالهنا والشفا.

أسرار نجاح الجلاش

عليك تسخين الفرن أولاً قبل وضع الجلاش به.

عند وضع الجلاش في الفرم يجب أن تكون درجة الحرارة متوسطو وليست عالية.

عليك دهن الجلاش بالبيض والفلفل الأسود حتى يعطي اللون الذهبي.

يجب دهن كل طبقة من الجلاش بالزبدة حتى يصبح طرياً وهشاً.

لا تخرج الجلاش من الفرن إلا بعد التأكد من تسويته تماماً من الداخل.

وفي نهاية مقالنا اليوم نكون قد قدمنا لكم طريقة عمل الجلاش بالكنافة بالخطوات البسيطة، ولمزيد من الوصفات برجاء ترك تعليق وسوف نقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن دمتم بخير وعافية.