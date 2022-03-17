طريقه عمل انشيلادا الدجاج من المطبخ المكسيكي بخطوات سهلة

عمل انشيلادا الدجاج في المنزل، تعتبر هذه الوجبة من أشهر الوجبات في المطبخ المكسيكي ويتميز بمذاقه شهي ولذيذ ويتم تجهيزها بالدجاج بجانب البهارات المميزة التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وإضافة عليها صوص مميز وبالتالي يتم تناوله هذه الوجبة على وجبة الغذاء أو العشاء وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لتجهيزها من خلال السطور القادمة.

طريقة عمل انشيلادا الدجاج

مكونات الحشو، ملعقة من الزيت و800 جرام من صدور الدجاج المقطعة وبصله وأربع فصوص ثوم ناعم وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من البهارات المشكلة والهيل والفلفل الحار وملعقة هيل وملعقة ارويغانو مجفف ونصف ملعقة من القرنفل ونصف ملعقة من جوزه الطيب ربع كوب ماء ساخن ومكعب دجاج.

مكونات الصوص، ربع كوب طحين ملعقتين من الكمون ملعقة من الفلفل الحار كوب ماء ساخن مكعب دجاج كوب عصير طماطم ملعقتين من الزيت النباتي 400 جرام حمص 2 حبة طماطم كوب جبن شيدر 2 بصل أخضر مفروم ست قطع من الخبز.

طريقة تحضير انشيلادا الدجاج