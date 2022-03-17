طريقه عمل انشيلادا الدجاج من المطبخ المكسيكي بخطوات سهلة

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عمل انشيلادا الدجاج في المنزل، تعتبر هذه الوجبة من أشهر الوجبات في المطبخ المكسيكي ويتميز بمذاقه شهي ولذيذ ويتم تجهيزها بالدجاج بجانب البهارات المميزة التي تعطيها مذاق شهي ولذيذ وإضافة عليها صوص مميز وبالتالي يتم تناوله هذه الوجبة على وجبة الغذاء أو العشاء وسوف نوضح لكم الخطوات المطلوبة لتجهيزها من خلال السطور القادمة.
طريقة عمل انشيلادا الدجاج
مكونات الحشو، ملعقة من الزيت و800 جرام من صدور الدجاج المقطعة وبصله وأربع فصوص ثوم ناعم وملعقة من الفلفل الأسود وملعقة من البهارات المشكلة والهيل والفلفل الحار وملعقة هيل وملعقة ارويغانو مجفف ونصف ملعقة من القرنفل ونصف ملعقة من جوزه الطيب ربع كوب ماء ساخن ومكعب دجاج.
مكونات الصوص، ربع كوب طحين ملعقتين من الكمون ملعقة من الفلفل الحار كوب ماء ساخن مكعب دجاج كوب عصير طماطم ملعقتين من الزيت النباتي 400 جرام حمص 2 حبة طماطم كوب جبن شيدر 2 بصل أخضر مفروم ست قطع من الخبز.
طريقة تحضير انشيلادا الدجاج
- نقوم بتسخين مقلاة ونضع فيها الدجاج ثم الثوم والبصل والتوابل ومكعب الدجاج والماء وتترك المكونات مع بعضها حتى تنضج ويتبخر جميع المواد السائل.
- بعد ذلك نبدأ بتجهيز الصوص ونضع الزيت النباتي في وعاء ثم ضعي الطحين وتقلب المكونات مع بعضها حتى يصبح لونه ذهبي ثم نضيف التوابل وتقلب المكونات على نار هادئة ثم نضع الماء ومكعب مرق الدجاج حتى يذوب ثم ضعي الطماطم نضيف القليل من الماء إذا كانت الكريمة ثقيلة.
- بعد ذلك نقوم بوضعها في طبق في الفرن ونضع ثلث كميه الصوص ويتم تسويته ثم يتم تقسيم الحشو إلى 6 أجزاء ويتم تقطيع الخبز ووضع قطع من الخبز وفوقها الحشو ثم يتم لف الخبز في طبق الفرن فوق الصوص ثم نبدأ بوضع باقي الصوص المتبقي.
- بعد ذلك نقوم بوضع قطع الطماطم المفرومة ويتم تغطيتها من جبن الشيدر وتترك لمدة 30 دقيقة وبعد ذلك تم إخراجه من الفرن.
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