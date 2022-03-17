طريقة عمل عجينة القطايف بالسميد بمنتهى السهولة

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عمر شويل - جدة القطايف من أجمل الحلويات التي تقدم في شهر رمضان المبارك، والتي تحظى بشعبية في جميع أنحاء الوطن العربي، لكن إذا لم تكن عجينة القطايف متوفرة، فيمكنك صنعها في المنزل بكل سهولة، والوصفة التالية تتضمن استخدام السميد، لكن يمكن صنع عجينة القطايف بالطحين فقط، وبدون سميد.

مكونات عجينة القطايف بالسميد

2 كوب ماء دافيء

كوب حليب دافيء

2 كوب دقيق

1/2 كوب دقيق سميد ناعم.

2 ملعقة سكر

ملعقة كبيرة ممسوحة من البيكنج باودر

ملعقة كبيرة ممسوحة من الخميرة الفورية

رشة ملح.

خطوات إعداد عجينة القطايف

نضيف جميع المكونات في الكبة أو الخلاط، ونمزج جميع المكونات معًا حتى نحصل على عجين بدون أي تكتلات.

نحضر مصفاة مناسبة وطبق عميق ونصفي العجين للتخلص من أي تكتلات.

نغطي العجين ونتركه جانبًا لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك نقوم بتقليب العجين باستخدام المضرب السلك لتقليل فقاعات الهواء الموجودة بالعجين.

نبدأ في تحضير طاسة مانعة للالتصاق أو طاسة الكريب ونضعها على نار متوسطة حتى تسخن، لمدة 30 ثانية تقريبًا.

نحضر فنجان قهوة ونملأه بالعجين (لنحصل على قطايف كبيرة الحجم)، ونصب الكمية في منتصف الطاسة، ونترك العجين حتى نحصل على لون ذهبي من أسفل بينما تبقى الطبقة العليا لينة.

يجب وضع القطايف بعد رفعها على منشفة قطنية ونتركها دقائق حتى تهدأ حرارتها ثم نغطيها بمنشفة نظيفة قطنية أخرى.

يجب تغطية القطايف بعد أن تهدأ حرارتها حتى لا تصبح صلبة وتتفتت عند الحشو.

يجب أن يتم حشو القطايف بعد أن تبرد، أما إذا كنت تريدين حفظها في الفريزر، فمن الأفضل حفظها وهي محشية لأنك إذا حفظتها بدون حشو وحاولت استخدامها لاحقًا سوف تتفتت.

إذا أردت طهي القطايف المحشوة المجمدة، فقومي بإخراجها من الفريزر، ثم اتركيها قليلًا، وقومي بتحميرها قبل أن يذوب الثلج منها بالكامل.

طريقة عمل حشوة القشطة للقطايف

القشطة من أجمل وأسهل الحشوات التي يمكن إضافتها للقطايف، حيث يمكنك تحضيرها بكل سهولة، وتشمل الطريقة:

قومي بإحضار كوب من الحليب البارد، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من الكريم شانتيه، و2 ملعقة من النشاء وملعقة من السكر.

قلبي الحليب وهو بارد جيدًا حتى يذوب النشاء بالكامل.

ضعي القشدة على النار وقلبي بمضرب سلك واستمري في التقليب حتى تتماسك القشدة، وارفعيها من على النار.

اتركيها حتى تهدأ وابدأي في حشو القطايف.