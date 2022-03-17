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طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بكل تكاتها، التي يتساءل عنها الكثير من السيدات؛ حيث أنها من أنواع الكيك المميزة جداً واللذيذة، فيمكن تحضيرها بكل بساطة لإسعاد أفراد أسرتك بإفطار لذيذ أو عشاء خفيف ذو مذاق مميز، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم الوصفة بكل تكاتها فتابعونا.
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بكل تكاتها
أحد أشهى الوصفات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وفي وقت قصير وبأبسط المكونات فهي من أكثر الأشياء التي تناسب الإفطار والعشاء أو حتى يمكن إعطائها للأطفال لأكلها بالمدرسة فهي لذيذة ومفيدة وطريقة تحضيرها كالتالي:
مكونات كيكة الحليب الساخن
- كوب كامل من الزبدة.
- كوبان من الحليب الساخن.
- ثمان بيضات.
- أربعة ملاعق من الفانيلا.
- كوبان من السكر.
- أربعة أكواب من الدقيق متعدد الأستخدامات.
- ملعقة من الملح.
- ملعقتان من البيكنج باودر.
- كمية حسب الرغبة من السكر الناعم للتقديم.
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن
- نبدأ بوضع وعاء على النار ونضع فيه كلاً من الحليب والزبدة ونتركهم حتى يحدثوا فقاعات صغيرة ولكن ليس حتى الغليان.
- نحضر الخلاط ونضع فيه كلاً من البيض والسكر ونضيف لهم الفانيلا ونخلطهم لمدة لا تزيد عن الخمس دقائق.
- نقوم بإضافة الحليب مع الزبدة إلى المزيج في الخلاط ونستمر في خلطهم معاً حتى تتجانس المكونات تماماً ثم نسكبه في وعاء عميق.
- نبدأ بنخل الدقيق مع البيكنج باودر والملح على المزيج المخلوط ونُقلبهم معاً حتى يتجانسوا.
- نقوم بسكب مزيج الكيكة في صينية خبز مدهونة بالزبدة ونُدخلها الفرن ونتركها لمدة ساعة على الأكثر على درجة حرارة لا تتعدى المئة وخمسون درجة.
- نُخرج الكيكة من الفرن ونتركها لتبرد ثم نقطعها ونُقدمها.
طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة
لتحضير كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة بكل سهولة فعليك إتباع الخطوات التالية:
مكونات كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة
- أربع بيضات.
- نصف كوب من الزبدة.
- كوب واحد من الحليب الساخن.
- ملعقتان من الفانيلا.
- كوب من السكر الأبيض.
- كوبان من الدقيق متعدد الأستخدامات.
- رشة من الملح.
- ملعقة كبيرة من البيكنج باودر.
- أخمس ملاعق من الكاكاو.
طريقة تحضير كيكة الحليب الساخن بالشيكولاتة
- نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة مئة وثمانين درجة قبل البدأ في إعداد الكيكة.
- نضع كلاً من البيض مع السكر في الخلاط ونخلطهم على درجة منخفضة حتى يزوب السكر تماماً ثم نضعهم في وعاء عميق.
- نبدأ بنخل الدقيق مع الكاكاو والملح والبيكنج باودر ونمزجهم معاً ثم نضيفهم على خليط البيض ونمزجهم.
- نأخذ وعاء ونضعه على النار ونضع فيه الحليب مع الزبدة ونتركهم ليسخنوا لكن يجب الحرص على عد الغليان.
- ننزل الحليب عن النار ونضيفه لباقي المكونات ونضيف لهم الفانيلا ونمزجهم جيداً ثم نسكب خليط الكيكة في صينية خبز مدهونة بالزبدة.
- ندخل الصينية الفرن ونتركها لمدة خمسون دقيقة لتصبح الكيكة جاهزة.
- نخرج الكيكة ونتركها جانباً لتبرد ثم نقوم بتقطيعها وتزينها بصوص الشيكولاتة ونقدمها.
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