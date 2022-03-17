طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بكل تكاتها، التي يتساءل عنها الكثير من السيدات؛ حيث أنها من أنواع الكيك المميزة جداً واللذيذة، فيمكن تحضيرها بكل بساطة لإسعاد أفراد أسرتك بإفطار لذيذ أو عشاء خفيف ذو مذاق مميز، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم الوصفة بكل تكاتها فتابعونا.

طريقة عمل كيكة الحليب الساخن بكل تكاتها

أحد أشهى الوصفات التي يمكن تحضيرها بكل سهولة وفي وقت قصير وبأبسط المكونات فهي من أكثر الأشياء التي تناسب الإفطار والعشاء أو حتى يمكن إعطائها للأطفال لأكلها بالمدرسة فهي لذيذة ومفيدة وطريقة تحضيرها كالتالي:

مكونات كيكة الحليب الساخن