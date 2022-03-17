نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وداعاً قلي البطاطس في الزيت حطيها في الخلاط ورشي عليها الخميرة الفورية مش هتصدقي النتيجة طعمها جنااان في المقال التالي

عمر شويل - جدة البطاطس من الخضروات المفيدة جدا, وهي من المكونات التي لا يمكن الاستغناء عنها في اي بيت, ويمكن تحضير البطاطس بطرق متعددة وخاصة القلي ولكن عند قلي البطاطس فإنها تمتص كمية كبيرة من الزيت ولذلك يبحث الكثير عن طريقة لعمل البطاطس ولكن دون ان تمتص كمية من الزيت, وتعد وصفة البطاطس في الخلاط من أفضل الوصفات التي يمكن تحضيره بالبطاطس لأن مكوناتها سهلة وبسيطة ويمكن تحضيرها بشكل سريع, وخلال السطور التالية سنوضح طريقة تحضير وصفة البطاطس في الخلاط دون الحاجة الي قلى البطاطس وبالخميرة فقط.

المكونات الازمة لعمل البطاطس في الخلاط

البطاطي في الخلاط من أفضل الوجبات الخفيفة والتي تحتاج الي المكونات الآتية:-

حبتان بطاطس.

معلقتين دقيق.

معلقة ملح.

معلقتين خميرة.

معلقة فلفل أسود.

معلقة بيكنج بودر.

معلقة نشا.

شرائح زيتون.

شرائح فلفل أخضر.

جبن موتزريلا.

طريقة إعداد وصفة البطاطس في الخلاط بسهولة دون قلي البطاطس

البطاطس من الخضروات التي لها العديد من الفوائد منها أنها مصدر للنشويات وتمد الجسم بالطاقة, وتحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم, وتساعد البطاطس في تهدئة اضطرابات المعدة وتقلل من عسر الهضم, وتحتوي البطاطس على معادن التي تغذي الجسم وتساعد في تقوية العظام, ويمكن تحضير البطاطس بشكل صحي كالتالي:-

يتم تنظيف البطاطس وتقشر وتقطع البطاطس قطع صغيرة وتوضع في الخلاط.

يتم خلط البطاطس جيدا حتى يصبحقوامها ناعم وبعد ذلك تفرغ في اناء.

يضاف على البطاطس الدقيق والملح والفلفل والخميرة والبيكنج بودر وتقلب كل المكونات معا وتضاف النشا وتمزج كل المكونات.

تترك البطاطس ربع ساعة وبعد ذلك يتم وضع طاسة على النار ويوضع بها معلقتين زيت.

توضع كمية من البطاطس وتفرد في الطاسة وتغطي الطاسة لمدة عشر دقائق وبعد ذلك تقلب على الجهة الاخري.

يوضع على البطاطس كمية من شرائح الزيتون وشرائح الفلفل الرومي وطبقة من الجبن الموتزريلا ويغطي البطاطس مرة اخري خمس دقائق.

ترفع البطاطس من النار وبعد ذلك تقطع وتقدم كوجبة إفطار أو عشاء.

سر عمل البطاطس المقلية المقرمشة

يجب أن تقومي باختيار البطاطس الطازجة وابتعدي عن البطاطس التي تحتوي على بقع سوداء ، كما يجب عليكي تقطيع حبات البطاطس إلي أصابع رفيعة وصغيرة حتي تصبح مقرمشة وجاهزة الاستخدام ، يجب أن يكون الزيت ساخن قبل وضع البطاطس في المقلاة كما يحب أن تقومين بتصفيتها من الماء بشكل كبير لابد أن تقومي برش الملح على البطاطس المقلية بعد أن تصبح جاهزة للاستخدام