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الشعر الغير مرغوب به خاصة في منطقة الوجه يسبب إحراج للفتيات ويجعل شكل الوجه مختلف ويسبب سواد البشرة وتوجد طرق كثيرة لإزالة الشعر ومنها الفتلة أو الشفرات أو السويت ولكل هذه الطريقة تسبب مشاكل ومنها الألم أو زيادة الشعر، واليوم نقدم لكم طرق مختلفة وسريعة لإزالة شعر الوجه بكل سهولة وبدون ألم فتابعونا. إزالة شعر الوجه بدون الم المكونات: كمية مناسبة من دقيق الحمص.

القليل من معجون الكركم الخام.

حليب. طريقة التحضير والاستخدام: نضع دقيق الحمص مع معجون الكركم في وعاء ونضيف الحليب مع التقليب لحين الحصول على عجينة ناعمة سهلة الفرد. يوضع المزيج على الأماكن المراد إزالة الشعر منها ويترك حتى يجف ثم يزال عكس اتجاه الشعر أو يفرك بحركات دائرية. ثم يغسل بالماء الفاتر هذه الوصفة تساعد على إزالة الشعر وبدون ألم وتساهم أيضا في الحصول على بشرة بيضاء وناعمة. وصفات لإزالة الشعر للأبد بياض البيض والنشا: المكونات: ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة من السكر.

بياض بيضة. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج النشا مع السكر وبياض البيض ونقلب جيدا حتى تتجانس المكونات ثم يوضع المزيج على الوجه وأماكن تواجد الشعر الزائد.

ويترك على الوجه حتى يجف هذه الوصفة تزيل الشعر بكل سهولة وبدون ألم وتعالج حب الشباب وتمنع ظهور البثور. وصفة الليمون والعسل المكونات: 2 ملعقة كبيرة من السكر.

عصير ليمونة.

ملعقة كبيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من النشا. طريقة التحضير والاستخدام: نضع السكر مع الليمون والعسل ونقلب المكونات ثم ترفع على النار لمدة 3 دقائق وبعد ذلك اتركيه جانبا حتى يبرد.

نفرد النشا على الوجه ثم نفرد الخليط السابق وباستخدام قماشة قطنية يزال المزيج عكس اتجاه نمو الشعر ونكرر نفس الخطوة لحين إزالة الشعر بالكامل.

ثم ضعي كريم مرطب من أجل الحفاظ علي رطوبة البشرة وتنعيمها والتخلص أيضا من الشعر بدون ألم بسبب النشا. وصفة عدس المكونات: ملعقة كبيرة عدس مطحون.

ماء ورد.

حليب. طريقة التحضير والاستخدام: نمزج المكونات السابقة مع بعض لحين الحصول على عجينة ناعمة ثم يوزع المزيج على شعر الوجه بالكامل.

يترك المزيج حتى يجف ثم يفرك بحركات دائرية ويغسل بالماء الفاتر وسوف تلاحظي الفرق بنفسك. عمر شويل - جدة بدون ألم تخلصي من شعر الوجه الزائد نهائياً بمكون سحري منزلي في 10 دقائق - ثقفني

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