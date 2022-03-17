طريقة عمل العصائر الطبيعية لشهر رمضان المبارك لصيام بدون عطش

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عمر شويل - جدة طريقة عمل العصائر الطبيعية، الكثير من الصائمون وإن لم يكن الكل يفضلون في الإفطار يبدئون بتناول التمر ثم يقومون بشرب الماء والعصائر الرمضانية المختلفة، وهناك بعضهم يفضلون أن تكون تلك العصائر طبيعية.

هناك الكثير من أنواع العصائر التي يمكن إعدادها بشهر رمضان المبارك، فالعصائر الطبيعية تساعد على رواية الظمأ ومنع العطش أثناء نهار رمضان.

طريقة عمل العصائر الطبيعية لشهر رمضان

يأتي شهر رمضان المبارك بفصل الصيف لذلك يتعرض الكثير من الصائمون للعطش بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وعندها يبدأ الجسم في فقد الكثير من المياه.

لذلك يفضل إعداد العصائر وشربها على الإفطار ولكن لابد من عدم الإسراف بشرب الماء، حتي لا نشعر بالشبع المبكر على الرغم من عدم تناول الطعام الكافي.

وصفة لتحضير الخوشاف

الخوشاف من أجمل العصائر التي تقدم خاصة بشهر رمضان المبارك وله نكهة مميزة، والخوشاف ليس بعصير على قدر من إنه سلطة من الفواكه المجففة المنقوعة بالماء، وطريقة إعداده هي:

مكونات عصير الخوشاف

كوب من التمر المجفف. لتر ماء أو لتر من الحليب. كوب من القراصيا. سكر حسب الرغبة. كوب من الزبيب. كوب من التين المجفف والمشمش المجفف.

طريقة التحضير

في إناء عميق نضع كافة الفاكهة المذكورة بالمكونات.

نضع الماء على الفاكهة ويترك حتي تصبح الفاكهة طرية.

نضيف السكر ويقلب الخليط جيدا ويوضع بزجاجة ويحفظ بالثلاجة لحين التقديم.

طريقة عمل عصير الكركديه

الكركديه أو ما يسمي بالعناب يعتبر من المشروبات اللذيذة ويمكن إعداده بسهولة وسرعة بالمنزل، ولإعداده يرجي إتباع ما يلي:

مكونات عصير الكركديه

كركديه مجفف. سكر أبيض. ماء ساخن.

طريقة التحضير

نحضر إناء عميق ونضع به الماء الساخن وأوراق الكركديه.

يقلب العصير حتى يتغير لون الماء للون الوردي.

نضيف السكر ويقلب حتى تختفي حبيبات السكر.

يصفي عصير الكركديه ويوضع بالثلاجة لحين تقديمه.

طريقة تحضير عصير الدوم

مكونات عصير الدوم

لتران من الماء البارد. كوب كبير من السكر. ربع كوب دوم مطحون.

طريقة عمل العصير