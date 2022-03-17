نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ المحشي السوري بأسهل طريقة في المقال التالي
يقدم المطبخ السوري محشي الكوسا بشكل مختلف وبطريقة مبتكرة ويطلقون على الوصفة شيخ المحشي السوري وتتميز تلك الأكلة بأنها شهية للغاية وفخمة وتقدم في المناسبات الكبيرة والعزائم والأفراح، يمكنك تحضير هذا الطبق الشهي بنفسك وتقديمه على سفرة الغداء والاستمتاع به فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.
شيخ المحشي السوري
جرب تحضير المحشي بشكل مختلف وقدميه على الفطور في شهر رمضان المبارك أو في أي مناسبة كتغيير
المقادير اللازمة لعمل المحشي:
- كيلوان من الكوسا متوسطة الحجم.
- كمية من الزيت النباتي للقلي.
- اثنان كيلو من اللبن الرائب أو الزبادي البلدي.
- لتران من الماء .
- بيضة واحدة كبيرة الحجم.
- ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.
- ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض ويمكن الزيادة حسب الرغبة.
مقادير حشوة
- كيلو من اللحم المفروم أي نوع تفضلين سواء الكندوز أو الضأن.
- ربع كوب من حبات الصنوبر الغير مطبوخة.
- بصلة واحدة حمراء متوسطة الحجم مفرومة ناعم.
- ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.
- ملعقة صغيرة من توابل اللحم المشكلة أو السبع بهارات.
- ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز ويمكن استخدام السمن الذائب.
خطوات تحضير شيخ المحشي السوري:
- حضري الحشو عن طريق تسخين الزيت أو السمن على نار متوسطة.
- أضيفي البصل المفروم وقلبي حتى يذبل.
- يضاف اللحم المفروم ويقلب حتى يتغير لونه.
- تبلي بالملح والفلفل وتوابل اللحم وقلبي.
- يترك اللحم حتى ينضج تماماً ثم يضاف الصنوبر إليه.
- اتركي الخليط عدة دقائق ثم ارفعيه من على النار واتركيه يبرد.
- قومي تحضير حبات الكوسا عن طريق إزالة ما بداخلها وتنظيفها.
- احشي الكوسا بخليط اللحم والصنوبر.
- يتم تسخين كمية غزيرة من الزيت في مقلاه لا تلتصق على النار.
- ضعي حبات الكوسا المحشية وقلبيها برفق حتى تنضج وتحمر من كل الجهات.
- في وعاء منفصل سخني اللبن الرائب على النار.
- يقلب باستمرار حتى يغلي.
- يتم إضافة حبات الكوسا المحشية والمحمرة إلى اللبن الرائب على النار.
- يترك على نار هادئة لمدة ثلاث دقائق ثم يقدم.
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