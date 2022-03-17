شيخ المحشي السوري بأسهل طريقة

يقدم المطبخ السوري محشي الكوسا بشكل مختلف وبطريقة مبتكرة ويطلقون على الوصفة شيخ المحشي السوري وتتميز تلك الأكلة بأنها شهية للغاية وفخمة وتقدم في المناسبات الكبيرة والعزائم والأفراح، يمكنك تحضير هذا الطبق الشهي بنفسك وتقديمه على سفرة الغداء والاستمتاع به فتابعينا في هذا المقال لتعرفي المقادير المطلوبة والخطوات بالتفصيل.

شيخ المحشي السوري

جرب تحضير المحشي بشكل مختلف وقدميه على الفطور في شهر رمضان المبارك أو في أي مناسبة كتغيير

المقادير اللازمة لعمل المحشي:

كيلوان من الكوسا متوسطة الحجم.

كمية من الزيت النباتي للقلي.

اثنان كيلو من اللبن الرائب أو الزبادي البلدي.

لتران من الماء .

بيضة واحدة كبيرة الحجم.

ملعقتان كبيرتان من نشا الذرة.

ملعقة ونصف صغيرة من ملح الطعام الأبيض ويمكن الزيادة حسب الرغبة.

مقادير حشوة

كيلو من اللحم المفروم أي نوع تفضلين سواء الكندوز أو الضأن.

ربع كوب من حبات الصنوبر الغير مطبوخة.

بصلة واحدة حمراء متوسطة الحجم مفرومة ناعم.

ملعقة صغيرة من ملح الطعام الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون ناعم.

ملعقة صغيرة من توابل اللحم المشكلة أو السبع بهارات.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون البكر الممتاز ويمكن استخدام السمن الذائب.

خطوات تحضير شيخ المحشي السوري: