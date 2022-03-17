نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخلطة السحرية لجعل رائحة الجسم جميلة بمكون واحد فقط في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الجميع عن طرق تجعل رائحة الجسم جميلة ومنعشة، حيث أن ذلك يعطي الشخص طاقة إيجابية، وتعلي إحساس الثقة بالنفس والنشاط، بالإضافة إلى القدرة على جذب الآخرين للشخص، لأنه يعطيعهم انطباع جيد عن مدى نظافته الشخصية، ومن المعروف أن النظافة من الإيمان، ويضطر الكثيرين وخاصةً من السيدات، إلى استخدام منتجات التنظيف والتي تكون مليئة بامواد الكيميائية الضارة، والتي تتسبب في آثار جانبية على المدى البعيد، أو تسبب الحساسية، لذلك ينصح أطباء الجلدية، وفقاً للطب الحديث باستخدام المواد الطبيعية، وذلك لأن ليس لها أية آثار جانبية ضارة بالإضافة إلى انخفاض التكلفة المالية الخاصة بها.

كيفية جعل رائحة الجسم جميلة

توجد الكثير من الوصفات التي تجعل رائحة الجسم ذكية وطيبة، وهي:-

الصابون والمسك

وذلك عن طريق بشر قطعة من الصابون إلى قطع صغيرة، واحضار مكعب من المسك وبشره أيضاً إلى قطع صغيرة، وقومي بالاستحمام بهذا الخليط مع تركه مدة دقيقة على جسمك ثم اشطفيه.

الليمون والزيت

تقطيع الليمون إلى شرائح مع الصابون وزيت اللوزن الحلو، وقومي بتقليب هذا المزيج على النار، واتركيه حتى يهدأ، ثم استحمي به، وسوف تلاحظين الفرق، ولكن يجب التنويه أن الليمون قد يتسبب في اسمرار الجلد، أو تهيج لدى أصحاب الجلد الحساس.

عُشبة إكليل الجبل

تعتبر من الأعشاب المعروف عنها في مجال التجميل، وتدخل في الكثير من المستحضرات التجميلية، لاعليكِ سوى إحضار هذه العشبة ثم انقعيها في 2لتر من الماء المغلي، مدة يومين، وقومي بالاستحمام بها.

نصائح للحفاظ على البشرة

من أجل أن تكملي روتين رائحة الجسم، لابد من معرفة أن هناك عوامل تتسبب في ظهور روائح ليست لطيفة، لابد من الحرص على النصائح التالية:-