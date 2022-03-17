نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحضير الفراخ المقلية على الطريقة الكورية في المقال التالي

طريقة تحضير الفراخ المقلية على الطريقة الكورية التي يحبها كافة محبي الدجاج؛ حيث أنها من أشهى الوجبات السريعة التي يمكن تناولها، والتي تُعطي للدجاج مذاق مميز، كما أن هذه الوصفة قد إنتشرت في كافة البلدان حول العالم فاليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرض لكم طريقة سهلة وسريعة وشهية لتحضيرها بكل سهولة في المنزل فتابعونا. طريقة تحضير الفراخ المقلية على الطريقة الكورية لتحضير أشهى فراخ مقلية فعليك إتباع الطريقة الكورية لتحضيرها وهي كالتالي: مكونات الفراخ المقلية على الطريقة الكورية نصف كيلو من أجنحة الدجاج.

كمية مناسبة من الزيت النباتي ويفضل أن يكون زيت الزيتون.

ملعقة من الفلفل الأسود المطحون.

ملعقتان من الزنجبيل الطازج المبشور.

كوب من نشا الذرة.

ملعقة صغير الحجم من البيكنج باودر.

ملعقة واحدة من الثوم الباودر.

ملعتان من ملح كوشير مكونات الصلصة خمس ملاعق من الزبدة.

ست حبات من الفلفل الأحمر المجفف.

ملعقتان من الزنجيبل الطازج المفروم.

خمس فصوص من الثوم المهروس.

نصف كوب من معجون الفلفل الأحمر الحار (هريسة الشطة).

ثلاث ملاعق من الكاتشب.

ملعقة ونصف من خل الأرز.

ملعقتان من الصويا صوص.

ثُلث كوب من العسل.

ثلاث ملاعق من السكر البني. طريقة تحضير الفراخ المقلية على الطريقة الكورية نُحضر وعاء عميق ونضع فيه كلاً من نشا الذرة والبيكنج باودر والثوم الباودر والفلفل الأسود والملح ونمزجهم معاً ثم نضيف إليهم الأجنحة ونغمرها بهذا الخليط الجاف جيداً.



نضع مقلاة على النار ونضع فيها كمية مناسبة من الزيت النباتي ونتركها حتى تسخن ثم نبدأ بوضع الأجنحة في الزيت وتركها حتى تُضبح مقرمشة ثم نخرجها من النار ونضعها جانباً مع ترك الزيت على النار حتى تزيد حرارته.

نُعيد الأجنحة إلى الزيت مرة أخرى ونتركها لمدة خمس دقائق أو حتى يُصبح لونها ذهبياً.

لتحضير الصلصة نأتي بوعاء ونضعه على النار ونضع فيه كلاً من الزبدة والفلفل الأحمر الجاف والثوم المهروس والزنجبيل ونُقلبهم معاً لمدة دقيقتان.

نُضيف بعدها معجون الفلفل الأحمر الحار وخل الأرز والصويا صوص وصلصة الطماطم ونستمر في التقليب ثم نضيف لها العسل مع السكر البني ونمزجهم مع كافة المكونات جيداً ونتركهم على النار حتى يبدأ القوام بالثِقل.

نضع الأجنحة في وعاء ونرفع الصلصة عن النار ونضعها على الأجنحة ونمزجهم جيداً معاً وبذلك تكون جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة تحضير الفراخ المقلية على الطريقة الكورية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة تحضير الفراخ المقلية على الطريقة الكورية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.