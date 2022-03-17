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المسقعة باللحمة المفرومة تعتبر من أجمل الأطباق البسيطة في المطبخ المصري، والتي يعشقها الجميع، لأنها تتميز بطعم لا يوجد مثله، ورائحتها مذهلة وجذابة، ولها فوائد كثيرة للجسم، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة. طريقة عمل المسقعة باللحمة المفرومة المكونات ١٠٠٠ جرام من شرائح الباذنجان متوسطة الحجم.

٥٠٠ جرام من اللحم المفروم.

بصلة واحدة.

١٥٠ جرام من الطماطم.

١٠٠ جرام من الفلفل الرومي.

ملعقة صغيرة من الثوم المفروم.

زيت غزير، للقلي.

نصف ملعقة كبيرة من الملح.

عشرة جرام بهارات مشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

أربع ملاعق صغيرة من صلصة الطماطم.

كأس كبير من الماء. طريقة التحضير امزجي الملح مع مقدار شرائح الباذنجان، ثم اتركيه جانبا لمدة دقيقة، حتى تتخلصي من أي سوائل داخل الباذنجان. احضري وعاء حراري كبير، ثم ضيفي إليه الزيت العزير، ثم ضعيه على النار، حتى يسخن تماما، ثم ضيفي إليه شرائح الباذنجان، ثم اتركيه لمدة ست دقائق حتى يتحمر، ثم وزعي على ورق المطبخ، حتى تتخلصي من الزيت الزائد ضعي ملعقة كبيرة من زيت الذرة في وعاء حراري متوسط الحجم، ثم ضعيه على النار، ثم ضيفي إليه البصل بعد فرمه، ثم قلبيه واتركيه لمدة ١٢٠ ثانية حتى يذبل. ضيفي مقدار اللحم إلى خليط البصل، ثم قلبيهم لمدة دقيقة واتركيهم لمدة خمس دقائق، حتى يتغير لون اللحم. قومي بتقطيع مقدار الطماطم، والفلفل إلى شرائح رفيعة، ثم ضعيهم فوق خليط الكبدة، ثم اخلطيهم مع بعضهم البعض، ثم اتركيهم لمدة كافية، حتى بنضج الخليط. امزجي مقدار الماء مع الفلفل الأسود، وصلصة الطماطم الجاهزة جيدا، حتى يتكون خليط متجانس. احضري صينية ووزعي بها طبقة من الباذنجان المقلي، ثم طبقة من خليط اللحم، ثم طبقة من الباذنجان، حتى تنتهي بطبقة من الباذنجان. اسكبي خليط الماء فوق سطح المسقعة، ثم ضعي الصينية في الفرن، ثم اتركيها على درجة حرارة مرتفعة قليلا لمدة ربع ساعة، حتى تنضج. قدمي خبز فريش وبعض أطباق السلطة بجانب المسقعة باللحمة المفرومة، حتى تصبح جاهزة للتقديم. عمر شويل - جدة طريقة عمل المسقعة باللحم المفرومة بمكونات بسيطة وبأقل تكلفة - ثقفني

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